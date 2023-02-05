«Уфимская Волна 2023» снова ищет таланты

Открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля по декабрь на таких площадках, как радиоэфир Спутник ФМ, телеэфир БСТ, сайт и официальная группа в соцсети «Вконтакте» «Музыкальный конкурс «Уфимская Волна».

«Фестиваль нацелен на выявление и поддержку местных талантливых коллективов и исполнителей Башкортостана. В нем принимают участие профессиональные и самодеятельные исполнители-вокалисты, музыкальные ансамбли и группы. Фестиваль-конкурс открыт для всех потенциальных участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказали «Башинформу» организаторы творческого состязания.

Все номинации 2023 года:

«Музыка без границ» (дистанционная номинация для гостей конкурса из других стран и регионов России),

«Дебют» (для участников от 9 до 13 лет),

«Дебют» (для участников от 14 до 17 лет),

«Андеграунд»,

«Лучший дуэт, трио, ансамбль, акустическая группа» (высшая проба),

«Лучший мужской вокал»,

«Лучший женский вокал»,

«Радиохит» (авторская песня),

«Песнь народная» (народная песня),

«Лучший видеоклип»,

«Народный выбор» (определяется в финале посредством народного голосования онлайн среди всех участников кроме номинации «Видеоклип»),

«Гран-При» (определяется в финале по оценкам профессионального жюри проекта среди всех участников кроме номинации «Видеоклип»).

В рамках проекта участники в течение года получают возможность выступить на разных популярных площадках города, клубах и дворцах культуры, принять участие в акциях, посетить мастер-классы. Их презентации звучат в радиоэфире, публикуются на сайте радиостанции и в официальных группах, завершается конкурс телевизионным эфиром. Все события, связанные с этапами конкурса, снимаются на видео и пишутся на аудио с последующей публикацией в соцсетях, радио и теле эфире.

В конце года в финал конкурса по совокупности всех оценок (жюри, худсовета Спутник ФМ, народного голосования) выходят 20-22 участников конкурса. Определяются победители в номинациях, которые получают наградные статуэтки победителей проекта - «золотые скрипичные ключи» - и награждаются ценными подарками. Из года в год учреждаются также специальные номинации от партнеров проекта.

Впервые конкурс стартовал в 2012 году. За время существования проекта в нем приняли участие более 8 тысяч исполнителей и коллективов. Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке конкурса два Золотых микрофона — радийных Оскара, две победы в международном фестивале «Радио без границ 2017», две высшие награды всеросиийского радиофестиваля «Хрустальный микрофон». В 2021 году проект получил грант фонда президентских грантов, в 2022 году - грант от президентского фонда культурных инициатив.