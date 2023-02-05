«Уфимская Волна 2023» снова ищет таланты

Открытый фестиваль-конкурс песни и популярной музыки «Уфимская волна» проводится ежегодно с февраля по декабрь на таких площадках, как радиоэфир Спутник ФМ, телеэфир БСТ, сайт и официальная группа в соцсети «Вконтакте» «Музыкальный конкурс «Уфимская Волна».
«Фестиваль нацелен на выявление и поддержку местных талантливых коллективов и исполнителей Башкортостана. В нем принимают участие профессиональные и самодеятельные исполнители-вокалисты, музыкальные ансамбли и группы. Фестиваль-конкурс открыт для всех потенциальных участников из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья», — рассказали «Башинформу» организаторы творческого состязания.
Все номинации 2023 года:
В рамках проекта участники в течение года получают возможность выступить на разных популярных площадках города, клубах и дворцах культуры, принять участие в акциях, посетить мастер-классы. Их презентации звучат в радиоэфире, публикуются на сайте радиостанции и в официальных группах, завершается конкурс телевизионным эфиром. Все события, связанные с этапами конкурса, снимаются на видео и пишутся на аудио с последующей публикацией в соцсетях, радио и теле эфире.
В конце года в финал конкурса по совокупности всех оценок (жюри, худсовета Спутник ФМ, народного голосования) выходят 20-22 участников конкурса. Определяются победители в номинациях, которые получают наградные статуэтки победителей проекта - «золотые скрипичные ключи» - и награждаются ценными подарками. Из года в год учреждаются также специальные номинации от партнеров проекта.
Впервые конкурс стартовал в 2012 году. За время существования проекта в нем приняли участие более 8 тысяч исполнителей и коллективов. Проект признан лучшим радиошоу страны по оценке Всероссийской премии «Радиомания 2014» и лучшим проектом по продвижению радиостанции по оценке ВП «Радиомания 2018». В копилке конкурса два Золотых микрофона — радийных Оскара, две победы в международном фестивале «Радио без границ 2017», две высшие награды всеросиийского радиофестиваля «Хрустальный микрофон». В 2021 году проект получил грант фонда президентских грантов, в 2022 году - грант от президентского фонда культурных инициатив.