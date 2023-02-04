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Сегодня, 14:35

В уфимском доме-музее Ленина открывается выставка к Году педагога и наставника

В уфимском доме-музее В.И. Ленина 7 февраля открывается выставка «Ученье — свет…», посвященная Году педагога и наставника в России. Новая экспозиция расскажет о том, когда появились первые учителя и кто ими были, какой была школа в Древней Руси, чем платили учителю древности, когда розги сменились «двойками», как эволюционировала система образования за последние тысячу лет.

В витринах главного зала музея посетители увидят письменные принадлежности разных эпох: от глиняных дощечек до перьев и чернил. А дети смогут посидеть за партой, которая стояла во всех советских школах, желающие даже смогут взять в руки писало и процарапать на цере (дощечке, заполненной воском), например, своё имя. Написать что-то чернилами тоже получится — детям, несомненно, понравится опробовать разные методы письма.

Детям и взрослым будет интересно узнать об особенностях обучения в Древней Руси, в эпоху Петра I, в разные периоды СССР. Несколько витрин также будут посвящены первому доктору педагогических наук нашей страны, человеку, который всю свою жизнь посвятил народному образованию — Надежде Константиновны Крупской.

График работы музея — со вторника по субботу с 10.00 до 18.00

Выставка будет работать до 1 сентября 2023 года.

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