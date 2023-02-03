В Башкирии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»

Почта России объявила номинации очередного Всероссийского эпистолярного конкурса, организаторами которого также выступают Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и профсоюз работников связи России. Региональный этап конкурса в Башкирии проводится при поддержке министерства образования и науки республики, сообщает пресс-служба Почты России.

Мероприятие проводится уже в 21-й раз. В творческом соревновании могут участвовать как школьники и студенты в возрасте до 21 года, так и педагоги. По условиям конкурса учащиеся должны написать сочинение в форме письма по одной из заданных номинаций, а учителя - представить жюри свои методические разработки проведения урока написания письма в школе. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны.

В этом году учащиеся и студенты могут принять участие в конкурсе по следующим номинациям:

«Кто может меня воспитать?» — от МГУ им. М.В. Ломоносова;

«Я доброволец, я волонтер» — от профсоюза работников связи России;

«Рецепты счастливой семьи» — от фонда социально-культурных инициатив;

«Судьба и Родина едины!» — от Союза писателей России;

«Есть такая профессия – Родину защищать…» — от министерства обороны России;

«Наставник - создатель будущего» — от Российского движения детей и молодежи «Движение первых»;

Номинация для преподавателей - методическая разработка проведения урока письма. Жюри выберет наиболее оригинальные методические наработки, которые возможно внедрить в школьную программу.

Учащиеся и педагоги из Башкирии традиционно принимают активное участие в конкурсе. Вот уже на протяжении нескольких последних лет представители республики неизменно входят в число его победителей. Например, в прошлом году победителями и лауреатами всероссийского конкурса стали сразу девять учащихся и учитель из Бураевского, Кугарчинского, Аургазинского и Кугарчинского районов и города Стерлитамак.

Работы для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» необходимо направлять до 25 июля 2023 г. в УФПС Республики Башкортостан на адрес: ул. Ленина, 28, каб. 408, город Уфа, 450000. На конверте необходимо сделать пометку «На конкурс «Лучший урок письма».