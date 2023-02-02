В Уфе показали редкие экземпляры старейшего в Башкирии журнала

В этом году журналу «Агидель» исполняется 100 лет. В начале своего творческого пути журнал выходил под названием «Яңы юл». Об истории издания «Башинформу» рассказали в пресс-службе Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди.

Первый номер журнала «Яңы юл» («Новый путь») увидел свет в марте 1923 года в Уфе. «Политическо-научный, литературно-общественный ежемесячный журнал», с 1924 года — «Политическо-литературный, научный, общественный, экономический и профессиональный журнал», «Издание Автономной Башкирской Социалистической Советской республики, Центрального исполнительного комитета, Совета народных комиссаров и Башпрофсовета». Тираж — 1000 экземпляров. Стоимость подписки: отдельный номер — 8 рублей, на два месяца — 15 рублей, на полгода — 45 рублей. Вот что сообщалось о подписке на 1924 год: «Стоимость по курсу золотого рубля. Отдельный номер — 45 копеек, годовая подписка — 5 рублей 40 копеек, на шесть месяцев — 2 рубля 70 копеек».

Главный редактор не указан, издавался от имени редколлегии. Сотрудники редакции: Ахмадулла Биишев, Даут Юлтый, Хабибулла Габитов, с 9-го номера — Губай Давлетшин, Ахмет Хабибов. Постоянные авторы: Хабибулла Габитов, Ахмадулла Биишев, Муллаян Халиков, Мажит Гафури, Газим Касимов, Нуриагзам Тагиров, Даут Юлтый, Фазыл Туйкин, Г.Гумеров, Сагит Мирасов, Булат Ишемгулов, Сайфи Кудаш, Зарифи Башири.

Основные рубрики: «Официальный отдел», «Рубрика исторических материалов», «Литературная рубрика», «Новости науки и техники», «Несущественные» и другие.

В июле 1921 года на Втором Всебашкирском съезде было принято решение во всех учебных заведениях ввести изучение башкирского языка в качестве официального. Решение партии «О расширении работы печатных изданий, школ, театров, клубов и общественных культурно-просветительских учреждений на родном языке», принятое в сентябре 1922 года, придало заметный импульс работе в сфере образования и культуры.

«23 октября состоялось собрание членов Научного общества под руководством председателя Научного центра товарища Давлетшина по вопросам подготовки на ближайшие годы учебников для башкирских детей на чистом башкирском языке. Заслушав доклад товарища Давлетшина о том, что башкирским детям нужны школьные учебники на башкирском языке, что это давняя мечта всех башкир, который нашел положительный отклик у Правительства и Комиссариата просвещения, … члены собрания единогласно проголосовали за издания книг на башкирском языке» (из статьи «Издание учебников на башкирском языке»).

Таким образом, несмотря на сложные времена, национальная интеллигенция активно поднимала вопрос обеспечения учебными пособиями учащихся башкирских школ.

Журнал сумел объединить вокруг себя научное и литературно-культурное сообщество. С изданием активно сотрудничали многие башкирские писатели, ученые и журналисты. В марте 1924 года вышел последний, одиннадцатый номер журнала «Яңы юл». Далее эстафету принимает журнал «Белем» («Знание»).

Журналы «Яңы юл» хранятся в фонде рукописей и редких изданий Национальной библиотеки.