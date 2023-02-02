Главную роль в российской криминальной драме «Чекаго» сыграл наш земляк Эльдар Сафиканов

Эту работу можно назвать дебютом молодого актера в большом кино. Он окончил ГИТИС в 2021 году, играет в спектакле «Материнское сердце» по Василию Шукшину на сцене Большого драматического театра имени Г. Товстоногова, в 2021 году снялся в фильме «Контакт».

По сюжету фильма «Чекаго» Никита живет в маленьком городке Чегаринск, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Решив поехать в Москву строить музыкальную карьеру, Никита хочет подзаработать. Его друг детства предлагает перевезти сумку с наркотиками.

Фильм снимал режиссер Николай Рыбников на территории Хакасии и Красноярского края. Партнерами Эльдара по фильму стали актеры Юрий Кузнецов («Брат», «Улицы разбитых фонарей»), Игорь Жижикин («Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», «Мажор»), Иван Кокорин («9 рота», «Брат-2»), Данил Стеклов («Майор Гром», Воланд») и другие.

Накануне наш земляк прилетел из Красноярска, где прошла презентация фильма. Эльдар Сафиканов поделился с агентством «Башинформ» своими впечатлениями от съемок в фильме и рассказал, как он стал актером.

— Эльдар, что для вас было самым сложным на съемочной площадке?



— Мой персонаж Никита — довольно-таки взрывной, диапазон эмоций очень широкий. А я привык держать всё внутри себя, и часто не хватало моих эмоций в ярких и важных сценах, где нужно было проявить злость, страх, любовь. Режиссер просил у меня всё время, чтобы я лучше перетопил, чем не додал. Да и в целом было нелегко. На съемках мы провели месяц, устали и морально, и физически, но это, конечно, была приятная усталость. Я прилетел с премьеры фильма в Красноярске. Зрителям очень понравилось, наша съемочная группа получила много приятных отзывов. В фильме снимался известный актер Юрий Кузнецов (отец моей девушки по фильму), который играл роль немца в фильме «Брат», с Балабановым работал.

— Вы родились в башкирском городе Салавате и, как я слышала, сначала собирались стать электриком…

— Салават — это мой родной город, и я очень дорожу всем воспитанием, которое получил там от родителей и в школе. Моя классная руководительница Людмила Ивановна Шапошникова в 18-й школе, а потом после 5-го класса — Мишина Надежда Петровна. Потом я учился в техникуме на электрика, там моими педагогами были Селина Галина Федоровна и Анастасия Путенихина. Обязательно напишите про них, без них ничего бы не было — они поверили в меня. Сначала мне было тяжело, но потом настал момент поступления, и всё сложилось.

— Какой же поворот в вашей жизни произошел, что вы из электриков перешли в актеры?

— Помню, сидел на третьем курсе техникума на парах. Взял книжку Станиславского и начал читать ее. Мой дядя Мунир, ныне покойный, заразил меня гитарой, он очень хорошо играл. Родители мне купили гитару, я начал играть песни «Сплин», Виктора Цоя. На третьем курсе я увидел фильм «Брат» и захотел сняться у Балабанова. Поэтому решил поступать в театральный вуз и стать актером, чтобы сниматься у Балабанова. Я очень благодарен моим институтским мастерам Миндаугасу Карбаускису и Никите Кобелеву, Анастасии Имамовой и Анатолию Шульеву, они очень много мне дали.

— Как вы попали на роль в фильме «Чекаго»?

— Я попал в этот фильм благодаря моему однокурснику Семену Алешину из Москвы, с которым мы вместе учились в театральном институте. Он играл в фильме опера и был уже утвержден. А мою роль сначала должен был играть мой тезка, известный уже актер Эльдар Калимулин. Но он не смог, а до съемок оставалось где-то недели две. Нужно было срочно найти замену, и вот Семен посоветовал меня, своего однокурсника. Я пришел, попробовал и меня утвердили.

- Эльдар, желаю вам удачи и новых ролей!