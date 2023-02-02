«Башкирская энциклопедия» отмечает 30-летие со дня образования

4 февраля 1993 года была учреждена главная редакция Башкирской энциклопедии и созданы первые научно-отраслевые отделы. В пресс-службе учреждения рассказали «Башинформу» об основных вехах истории развития башкирской энциклопедистики. Она берет свое начало с момента подписания 19 марта 1991 года Советом министров БАССР постановления «О подготовке и издании Башкирской советской энциклопедии», согласно которому основная работа по составлению энциклопедии была поручена Институту истории, языка и литературы Башкирского научного центра Уральского отделения АН СССР.

19 января 1993 года издано постановление Совета министров РБ «О ходе подготовки к изданию Башкирской Энциклопедии», в котором рекомендовалось отдел Башкирской энциклопедии ИИЯЛ преобразовать в самостоятельное учреждение — в главную редакцию Башкирской энциклопедии Академии наук РБ.

16 января 1995 года издан указ президента РБ «О мерах по ускорению создания Башкирской энциклопедии». В соответствии с ним главная редакция Башкирской энциклопедии АН РБ преобразуется в научное издательство «Башкирская энциклопедия». Директором издательства утверждается Уильдан Саитов. Впервые в 1997 году был получен тираж краткой энциклопедии «Башкортостан» на русском языке, который был отпечатан в Мадриде (Испания). В 2000 году в свет вышла краткая энциклопедии «Башкортостан» на башкирском языке, которая также стала первой энциклопедией в России, вышедшей на родном языке коренного народа российского национального региона.

Сегодня предметом деятельности Государственного автономного учреждения науки Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия» является организация прикладных научных исследований и научно-издательских работ, подготовка на их основе научных, научно-популярных и справочных изданий на бумажных и электронных носителях и их распространение. Основная цель деятельности учреждения — удовлетворение потребностей Республики Башкортостан, Российской Федерации и зарубежных стран в достоверной и всесторонней научной и научно-справочной информации о Башкортостане.

С момента создания учреждения башкирскими энциклопедистами было подготовлено 26 наименований энциклопедий в 38 томах, 8 изданий — на электронных носителях, 22 наименования словарно-справочных изданий.

В 2020 году запущен региональный интерактивный энциклопедический портал «Башкортостан». Основой портала являются электронные версии многотомной «Башкирской энциклопедии» на русском и башкирском языках, в него загружаются электронные версии других изданных в учреждении энциклопедий и монографий. Посетителями портала являются граждане более чем 200 стран мира.

В ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» осуществляется редакционно-издательская подготовка научно-популярных и научных изданий по плану АН РБ и заказам юридических и физических лиц. В 2013–2022 годах по плану выпуска научных изданий АН РБ подготовлено более 200 изданий тиражом более 30 тысяч экземпляров.

Опыт башкирских энциклопедистов охотно изучают коллеги из Молдовы, Туркменистана, регионов РФ — Карелии, Коми, Удмуртии, Чечни, Саха (Якутии), Тывы. В работе научно-методического семинара в Уфе приняли участие энциклопедисты Молдовы, Саха (Якутии), Удмуртии, Татарстана. Труд башкирских энциклопедистов получил достойную оценку на различных уровнях. 7 изданий ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» стали победителями всероссийских и международных конкурсов.

Башкирская энциклопедистика за прошедшие годы успешно развивалась благодаря поддержке руководства Республики Башкортостан и огромной помощи со стороны научного сообщества региона. ГАУН РБ «Башкирская энциклопедия» — лидер по выпуску энциклопедических изданий среди регионов РФ; является неофициальным научно-методическим центром по подготовке энциклопедий. Стратегией дальнейшего ее развития является целенаправленная работа по реализации идеи создания в республике многоуровневой системы энциклопедических изданий, способствующей повышению имиджа и инвестиционной привлекательности региона.