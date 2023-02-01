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Сегодня, 12:38

В Уфе в год 200-летия Александра Островского Русский театр ставит спектакль «Лес»

пресс-служба Русского театра - Булат Гайнетдинов
Фото:пресс-служба Русского театра - Булат Гайнетдинов

В год 200-летнего юбилея великого русского драматурга Александра Островского Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан готовит к постановке спектакль «Лес». Премьера состоится 10 и 11 февраля.

— Удивительный автор Александр Николаевич Островский — характеры и сюжеты его и сегодня звучат невероятно современно. Спектакль ставит Николай Дручек - известный российский режиссер, ученик легендарного Петра Наумовича Фоменко, — сообщила «Башинформу»  завлит театра Елена Попова.

Кажется, все есть у помещицы Гурмыжской — большое имение, авторитет среди богатых соседей. Есть лес, который по собственной воле и безо всякой логики можно продать проворному купцу. Нет только любви — страстной, чувственной, пылкой. А годы уходят… И вот в доме Раисы Павловны появляется молодой, статный, недоучившийся в гимназии дворянин Алексей Сергеевич Буланов. И никаких ненужных разговоров по губернии не пойдет, ведь есть у Гурмыжской воспитанница, ради блага которой якобы и хлопочет тетушка. Все было бы шито-крыто, если бы в один день аккурат возле имения «Пеньки» не встретились два бесприютных актера — Несчастливцев и Счастливцев…

«Я никогда раньше не делал Островского. Не брался за него. Он архисложный! Его нельзя ставить по законам драмы XX века. А как его делать? И так, чтобы не по-фоменковски, и не как у Эренбурга. Каким он получится у меня? Не знаю... Мы попробуем убрать „четвертую стену“ и выйти к залу. Будем апеллировать к зрителям, как к свидетелям и соучастникам событий», - говорит режиссер-постановщик Николай Дручек.

Художник-постановщик — Владимир Мартиросов, художник по костюмам — Яна Глушанок.

Роль Гурмыжской сыграет народная артистка РБ Ирина Агашкова. В спектакле заняты: народный артист РБ Николай Рихтер (Аркашка Счастливцев), Александр Степанов (Геннадий Несчастливцев), Антон Болдырев (Буланов), Дарья Толканева и Дарья Филиппова (Аксюша), Иван Овчинников и Азат Шакиров (Петр), Олег Сальцын (Восмибратов), Александр Леушкин (Милонов), заслуженный артист РБ Вячеслав Виноградов (Бодаев), заслуженный артист РБ Григорий Николаев (Карп), Альфия Кашбуллина и Анна Бурмистрова (Улита).

Автор:Лейла Аралбаева
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