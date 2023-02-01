10–11 февраля в Уфе пройдет VIII Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора «Народный календарь». Проект направлен на сохранение и развитие традиционной культуры русского народа, проживающего на территории многонациональной республики, сообщили «Башинформу» в пресс-службе Республиканского центра народного творчества.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа. Традиционно в рамках мероприятия пройдет конкурс обрядов — сценических фрагментов календарных праздников февраля и фрагментов традиционных семейных праздников; конкурс традиционного костюма, который русские носили в этом месяце. Традиционно коллективы фестиваля примут участие в общей реконструкции народного праздника февраля. Кроме того, желающие смогут поучаствовать в вечере старинной русской песни (своей местности) и большой русской вечере. Запланированы также семинар по традиционной русской культуре, мастер-классы по народным промыслам и шествие участников фестиваля в традиционных костюмах по городу. Для посетителей будет работать выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и народных промыслов «Город мастеров».

В фестивале-лаборатории примут участие детские и взрослые фольклорные коллективы (ансамбли, студии, клубы); фольклорно-этнографические коллективы; ансамбли и хоры русской песни; фольклорные театры; фольклорные семейные ансамбли и клубы; руководители фольклорных коллективов, преподаватели фольклорных отделений; фольклористы, отдельные исследователи, занимающиеся изучением и популяризацией традиций русского народа; мастера декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремёсел, мастера-изготовители народных костюмов и инструментов.

Межрегиональный фестиваль-лаборатория русского фольклора проводится ежегодно с июля 2016 года и посвящается возрождению традиционных календарных праздников русского народа. Каждый год проведение фестиваля передвигается на один месяц. Русские народные праздники этого месяца всесторонне изучают и показывают коллективы-участники. Так, месяцем изучения 2023 года объявляется февраль.

Организаторы фестиваля — министерство культуры Республики Башкортостан, Республиканский центр народного творчества, региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз».