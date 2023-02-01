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Вчера, 15:02

В Национальном литературном музее Башкортостана сменился руководитель

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Фото:автор

В Национальном литературном музее Башкортостана сменился руководитель. Как стало известно «Башинформу», отныне обязанности директора исполняет Айгуль Хусаиновна Зулкарнаева, ранее работавшая в должности заместителя директора музея, а также на разных должностях в аппарате правительства и министерстве культуры республики.

Прежний директор музея, заслуженный работник культуры РБ Гульдар Сабитовна Муратова ушла на заслуженный отдых.

Национальный литературный музей Республики Башкортостан был основан 22 октября 1996 года по указу президента Республики Башкортостан. Он создавался для системного, комплексного изучения, сохранения литературных памятников, произведений, рукописей, личных вещей писателей  и освещения различных этапов многовекового литературного процесса в Башкортостане, ознакомления широких слоев населения с длительным, сложным и противоречивым путем становления и развития башкирской литературы, литературы народов Республики Башкортостан.

В состав головного музея входят пять филиалов: Мемориальный Дом-музей Мажита Гафури, музей Мифтахетдина Акмуллы в д. Туксанбаево Миякинского района; музей Шайхзады Бабича в д. Асяново Дюртюлинского района; музей Мухаметсалима Уметбаева в д. Ибрагимово Кармаскалинского района; музей Арслана Мубарякова в с. Ассы Белорецкого района.

Автор:Лейла Аралбаева
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