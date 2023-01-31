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Сегодня, 12:04

Уфа вошла в гастрольный тур к 125-летию основания Московского художественного театра

пресс-служба правительства РФ
Фото:пресс-служба правительства РФ

В Москве прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году 125-летия основания Московского художественного общедоступного театра. В состав оргкомитета, который возглавила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, вошли представители органов исполнительной власти, администрации президента, руководители ведущих учреждений культуры и образования, известные деятели культуры и искусства, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По словам художественного руководителя — директора МХТ им. А. Чехова Константина Хабенского, коллектив также планирует гастроли в Японии, в Санкт-Петербурге и в Уфе. Как ранее сообщал «Башинформ», Константин Хабенский заявлял о планах приехать в Уфу в феврале 2024 года, чтобы отметить юбилей театра и города Уфы, в своем видеоприветствии на первом заседании Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства.

По словам директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана, большой гастрольный тур, посвященный юбилейной дате, охватит Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Уфу, Ульяновск, Железноводск, Ставрополь и Санкт-Петербург.

Подробно о плане основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она сообщила, что проект плана основных мероприятий подготовлен минкультуры совместно с руководством МХТ им. А. Чехова и МХАТ им. М. Горького, а также на основании предложений членов оргкомитета — Союза театральных деятелей РФ, «Росконцерта», музея МХАТ, департамента культуры Москвы, МИД, минцифры.

«По итогам проработки в проект плана включено 52 основных мероприятия. Это крупные событийные проекты, имеющие важное значение. Поступившие предложения включают в себя в том числе проведение торжественных мероприятий, выпуск новых постановок, масштабные гастроли в городах России и странах СНГ, проведение выставок, презентации тематических изданий и другие», — отметила Ольга Любимова.

Кроме того, МХТ им. А. Чехова учредил премию Московского Художественного театра, которая будет вручаться ежегодно с целью популяризации молодых деятелей театрального искусства России. Первая церемония вручения состоится уже 27 марта 2023 года, в Международный день театра.

Автор:Лейла Аралбаева
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