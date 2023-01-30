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Сегодня, 10:20

В Музее истории города Уфы открывается выставка о башкирской столице

пресс-служба музея истории города Уфы
Фото:пресс-служба музея истории города Уфы

В Музее истории города Уфы готовятся к открытию выставки «Портрет Уфы». На ней будут представлены работы лауреата и дипломанта всероссийских и республиканских выставок Елены Абушахминой.

В своих картинах художница выражает личное отношение к культуре, архитектуре и быту старинной части нашего города с домами и усадьбами XVIII-XIX столетия, древними деревьями, заросшими уголками старых двориков. Своими работами Елена призывает беречь культуру и архитектуру – хранить дух старины, гордиться нашей историей!

По данным «Башинформа», художница родилась и выросла в Уфе. Окончила гимназию №82. Успешно защитила диплом бакалавра в УГНТУ. Переехала в Москву для продолжения обучения в Химической академии имени Ломоносова. После получения степени магистра много путешествовала по миру, но вернулась в свой родной город и увидела его совершенно по-новому. Появилась возможность вспомнить о детских мечтах – Елена с детства много рисовала и хотела стать художником! Она с отличием окончила УХГК, параллельно перенимая опыт у известнейших художников Юрия Григорьева и Рамиля Мустаева на вечернем отделении ДХШ №1 имени Кузнецова. Больше всего Елену привлекает графика и скульптура.

С работами художницы можно будет познакомиться с 31 января до 1 марта.

Автор:Ляйсан Закирова
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