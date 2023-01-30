Новости Башкортостана и Уфы
69.34
0
75.41
0
84.91
-1.75
-10 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 12:54

Даниил Спиваковский: «Башкирия — замечательная, здесь чудесные зрители»

Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото:Олег Яровиков / архив ИА «Башинформ»

Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в передаче «Салям» на канале БСТ из ЦУР Башкирии поделился впечатлениями о своих выступлениях на театральных сценах городов республики.

«Башкирия для меня уже стала родной, я тут уже практически живу. Когда жители меня иногда спрашивают о том, насколько хорошо я знаю республику, я им отвечаю: дорогие друзья, я бывал даже там, где вы еще не бывали в вашем родном краю. Башкирия — замечательная, здесь прекрасные люди и, главное, чудесные зрители, что для артиста очень важно. Нас везде чудесно встречают, и здорово, что теперь есть возможность ездить по маленьким городам», — рассказал гость эфира.

Как ранее сообщал «Башинформ», в течение прошлого года Даниил Спиваковский давал спектакли в Башкирии по программе «Пушкинской карты». Темой моноспектаклей стало патриотическое воспитание через художественные произведения. Так, артист подготовил постановку по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».

Видео:ЦУР Башкирии
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика