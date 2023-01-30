Заслуженный артист России Даниил Спиваковский в передаче «Салям» на канале БСТ из ЦУР Башкирии поделился впечатлениями о своих выступлениях на театральных сценах городов республики.

«Башкирия для меня уже стала родной, я тут уже практически живу. Когда жители меня иногда спрашивают о том, насколько хорошо я знаю республику, я им отвечаю: дорогие друзья, я бывал даже там, где вы еще не бывали в вашем родном краю. Башкирия — замечательная, здесь прекрасные люди и, главное, чудесные зрители, что для артиста очень важно. Нас везде чудесно встречают, и здорово, что теперь есть возможность ездить по маленьким городам», — рассказал гость эфира.

Как ранее сообщал «Башинформ», в течение прошлого года Даниил Спиваковский давал спектакли в Башкирии по программе «Пушкинской карты». Темой моноспектаклей стало патриотическое воспитание через художественные произведения. Так, артист подготовил постановку по повести Мустая Карима «Радость нашего дома».