На конкурс стихов «Атайсал» принято более 300 заявок со всей Башкирии

Национальная библиотека РБ продолжает прием работ на конкурс стихотворений собственного сочинения «Атайсал». Принято уже более 300 заявок со всех уголков Башкирии, сообщается на сайте библиотеки.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных ограничений, которые могут представить свои стихотворения на двух государственных языках (русский, башкирский). Конкурс проводится в нескольких возрастных группах: младшая (до 14 лет), средняя (от 14 до 25 лет) и старшая (от 25 лет), в каждой из которых будут определены победитель и призеры.

Задачами конкурса являются активизация интереса к поэтической культуре, искусству, воспитание активной гражданской позиции, любви к малой Родине, объединение и творческое общение профессиональных и самодеятельных авторов. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в положении о конкурсе.

Ранее «Башинформ» сообщал, что конкурс проводится по инициативе известного композитора, народного артиста Башкортостана, члена Союза композиторов и Союза писателей Рима Хасанова.