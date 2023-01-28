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Сегодня, 11:20

Доля кассовых сборов российских фильмов впервые превысила 50%

Общая доля сборов российских фильмов впервые превысила половину кассы всех представленных в кинотеатрах лент, достигнув 52,1%. Об этом со ссылкой на отчет Фонда кино за 2022 год сообщает «РБК».

Отмечается, что данный показатель преодолен как минимум с 2015 года. В денежном значении сумма сборов увеличилась на чуть менее 2 млрд рублей (18,5%), добавили в издании.

Как ранее писал «Башинформ», 29 января в Москве пройдет предпремьерный показ мультфильма «Северные амуры», созданного уфимской студией «Муха» совместно с киностудией «Башкортостан» при поддержке Главы республики Радия Хабирова.

В скором времени станет известна дата всероссийской премьеры анимационной ленты, которая посвящена участию воинов из Башкирии в русско-шведской войне 1788 года и Отечественной войне 1812 года.

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