В культурных учреждениях Уфы стартовали мероприятия к Году педагога и наставника

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Он проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. В культурных учреждениях столицы стартовали тематические мероприятия к Году педагога и наставника, рассказали «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы

Так, 27 января в 19.00 в концертном зале Уфимской детской филармонии состоится праздничный концерт «Наставник — не звание, наставник — призвание». В этот вечер каждый руководитель детского художественного коллектива предстанет перед зрителем не только в качестве строгого наставника, но и как творческая личность, достойная отдельных аплодисментов. Вход свободный.

2 февраля в 18.00 пройдет концерт преподавателей Детской музыкальной школы № 11. Он посвящен открытию тематического года. Вход свободный.

С 16 января по 5 февраля централизованная система детских библиотек Уфы проводит фотоакцию «Учительница первая моя». Прислать работы можно также на электронный адрес [email protected] с пометкой «Фотоакция». Чтобы стать участником, необходимо:

• разместить на стене группы своей библиотеки в ВК фото первого учителя с хештегом #УчительницаПерваяМоя2023;

• написать под фото пост со словами благодарности или рассказать интересную историю, связанную с первым учителем;

• указать своё имя, № школы, имя учителя, которому посвящены добрые слова.

С 30 января по 4 февраля в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова пройдет школьный конкурс, посвящённый Году педагога и наставника. Он является отборочным мероприятием в рамках всероссийского арт-проекта «Юные таланты»-2023.

В Доме-музее В.И. Ленина будет экспонироваться выставка «Н.К. Крупская. Педагог. Наставник. Учитель».

Весь год в Музее истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых г. Уфы будут проводиться музейные уроки «Азбука Брайля» о создателе рельефного алфавита для незрячих. Посещение возможно в том числе и по Пушкинской карте.