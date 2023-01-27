Новости Башкортостана и Уфы
69.34
+0.21
75.41
+0.07
86.41
-1.06
-11 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 13:25

В культурных учреждениях Уфы стартовали мероприятия к Году педагога и наставника

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Он проводится с целью признания особого статуса представителей профессии. В культурных учреждениях столицы стартовали тематические мероприятия к Году педагога и наставника, рассказали «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы

Так, 27 января в 19.00 в концертном зале Уфимской детской филармонии состоится праздничный концерт «Наставник — не звание, наставник — призвание». В этот вечер каждый руководитель детского художественного коллектива предстанет перед зрителем не только в качестве строгого наставника, но и как творческая личность, достойная отдельных аплодисментов. Вход свободный.

2 февраля в 18.00 пройдет концерт преподавателей Детской музыкальной школы № 11. Он посвящен открытию тематического года. Вход свободный.

С 16 января по 5 февраля централизованная система детских библиотек Уфы проводит фотоакцию «Учительница первая моя». Прислать работы можно также на электронный адрес [email protected] с пометкой «Фотоакция». Чтобы стать участником, необходимо:

• разместить на стене группы своей библиотеки в ВК фото первого учителя с хештегом #УчительницаПерваяМоя2023;
• написать под фото пост со словами благодарности или рассказать интересную историю, связанную с первым учителем;
• указать своё имя, № школы, имя учителя, которому посвящены добрые слова.

С 30 января по 4 февраля в концертном зале Детской музыкальной школы № 1 имени Наримана Сабитова пройдет школьный конкурс, посвящённый Году педагога и наставника. Он является отборочным мероприятием в рамках всероссийского арт-проекта «Юные таланты»-2023.

В Доме-музее В.И. Ленина будет экспонироваться выставка «Н.К. Крупская. Педагог. Наставник. Учитель».

Весь год в Музее истории Башкирской организации Всероссийского общества слепых г. Уфы будут проводиться музейные уроки «Азбука Брайля» о создателе рельефного алфавита для незрячих. Посещение возможно в том числе и по Пушкинской карте.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика