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Вчера, 10:50

При Башкультнаследии создан совет по вопросам сохранения и госохраны объектов культнаследия

пресс-служба Башкультнаследия
Фото:пресс-служба Башкультнаследия

В целях совершенствования государственной политики в области научно-методического регулирования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации при Башкультнаследии 23 января 2023 года создан научно-методический совет по сохранению памятников истории и культуры. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.

Совет является коллегиальным, совещательным органом по научно-методическому обеспечению деятельности Башкультнаследия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. Он объединяет ученых и специалистов различных областей, чья профессиональная деятельность связана с сохранением культурного наследия.

Основные задачи и функции совета:

— рассмотрение проблемных вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— внесение предложений по совершенствованию деятельности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— подготовка рекомендаций и предложений при формировании государственных программ (подпрограмм) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по вопросам государственной охраны и учета объектов культурного наследия, в том числе рассмотрение отдельных проектов нормативных правовых актов, актов государственной историко-культурной экспертизы, проектов зон охраны, предметов охраны, границ территорий объектов культурного наследия, проектной документации по сохранению объектов культурного наследия; популяризации объектов культурного наследия; сохранения и развития исторических поселений.

И.о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин отметил, что научно-методический совет станет площадкой для диалога с профессиональными экспертами, реставраторами, с людьми, которые интересуются историей родного края. Все важные вопросы сохранения историко-культурного наследия Республики Башкортостан управление будет обсуждать с экспертами научно-методического совета, с целью выработать по ним согласованную позицию.

Автор:Лейла Аралбаева
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