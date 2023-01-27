При Башкультнаследии создан совет по вопросам сохранения и госохраны объектов культнаследия

В целях совершенствования государственной политики в области научно-методического регулирования в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации при Башкультнаследии 23 января 2023 года создан научно-методический совет по сохранению памятников истории и культуры. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе ведомства.



Совет является коллегиальным, совещательным органом по научно-методическому обеспечению деятельности Башкультнаследия в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Республики Башкортостан. Он объединяет ученых и специалистов различных областей, чья профессиональная деятельность связана с сохранением культурного наследия.



Основные задачи и функции совета:

— рассмотрение проблемных вопросов в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— внесение предложений по совершенствованию деятельности в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— подготовка рекомендаций и предложений при формировании государственных программ (подпрограмм) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;

— рассмотрение предложений и подготовка рекомендаций по вопросам государственной охраны и учета объектов культурного наследия, в том числе рассмотрение отдельных проектов нормативных правовых актов, актов государственной историко-культурной экспертизы, проектов зон охраны, предметов охраны, границ территорий объектов культурного наследия, проектной документации по сохранению объектов культурного наследия; популяризации объектов культурного наследия; сохранения и развития исторических поселений.



И.о. руководителя Башкультнаследия Салават Кулбахтин отметил, что научно-методический совет станет площадкой для диалога с профессиональными экспертами, реставраторами, с людьми, которые интересуются историей родного края. Все важные вопросы сохранения историко-культурного наследия Республики Башкортостан управление будет обсуждать с экспертами научно-методического совета, с целью выработать по ним согласованную позицию.