В Уфе состоится мемориальный концерт «Свеча памяти Холокоста»

29 января в Уфе пройдет мемориальный концерт «Свеча памяти Холокоста». Традиционный концерт в ГКЗ «Башкортостан» станет главным событием «Недели памяти» — ежегодного цикла мемориальных и образовательных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста в Башкортостане. Проект «Свеча памяти Холокоста» состоится в пятый раз, начиная с 2019 года.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе минкультуры, в фойе концертного зала будет работать выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», рассказывающая о подвиге воинов Красной армии — солдат, медиков и репортеров, освободивших нацистский лагерь смерти Аушвиц, где жертвами Холокоста стали более шести миллионов людей. Зрители смогут принять участие в онлайн-акции #МыПомним — сфотографироваться с мемориальной табличкой #МыПомним.

В рамках проекта также состоится вручение премии Еврейской общины Республики Башкортостан «Бабочка памяти» педагогам, учителям, которые активно проводят семинары, классные часы, лектории на тему Холокоста. Кульминацией мемориального концерта станет зажжение шести свечей, символизирующих шесть миллионов евреев, погибших в концлагерях.

— Мемориальный концерт «Свеча памяти Холокоста» посвящен не только памяти евреев, это память народа нашей многонациональной страны о том, что могло бы произойти, если бы остался существовать режим массового уничтожения нацистами представителей различных этнических и социальных групп, и чего, к счастью, благодаря героизму Красной Армии, не произошло. Проект помогает сохранить в Республике Башкортостан память о подвиге советских воинов, освободивших 27 января 1945 года узников нацистских концлагерей, которые находились в небольшом городе Освенцим в Польше. Самая страшная война ХХ века должна остаться в памяти и сегодняшних поколений, и поколений грядущих. Наша с вами святая задача — сохранить эту память и не допустить больше таких трагедий, — отметил руководитель национальной еврейской культуры «Кохав» Республики Башкортостан Алексей Лаптев.

Начало концерта «Свеча памяти Холокоста» в 17.00 часов.

Организаторы мероприятия: Дом дружбы народов РБ, Ассамблея народов РБ, Региональная общественная организация национальной еврейской культуры «Кохав» РБ, Уфимский музыкально-драматический еврейский театр «Шалом-Алейхем» при поддержке министерства культуры Республики Башкортостан.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Он был установлен 1 ноября 2005 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная задача ежегодного цикла образовательных, просветительских и культурных мероприятий «Неделя памяти» — просвещение и информирование самой широкой аудитории об истории Холокоста в целях предотвращения подобной трагедии в будущем.