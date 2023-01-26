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Вчера, 14:23

Обновление историко-культурного центра удмуртов Башкирии начнется в 2023 году

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

Реконструкция историко-культурного центра удмуртов Башкирии начнется уже в 2023 году, сообщил в эфире передачи «Салям» из ЦУР региона руководитель администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов.

Как напомнил он, решение о модернизации учреждения, расположенного в селе Новые Татышлы, принял Глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в муниципалитет. Центр является местом притяжения представителей всех регионов России, которые занимаются изучением истории закамских удмуртов.

«Здесь отличный музей, требующий, конечно, обновления. Накопленному историко-культурному наследию необходимы развитие и широкое внимание общественности. К нам приезжали эксперты и из-за рубежа. Поэтому поэтапно будем двигаться по мере возможностей», — рассказал Фанур Шайхисламов.

Ранее «Башинформ» писал, что реконструкцию историко-культурного центра удмуртов региона завершат в 2025 году. Ориентировочная стоимость капремонта оценивается в 140 млн рублей.

Видео:ЦУР Башкирии
Автор:Иван Вавилов
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