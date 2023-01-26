Национальный симфонический оркестр Башкортостана выезжает на гастроли в Татарстан. Концерт в Нижнекамске состоится 29 января в 17.00 в музыкальном колледже, в Казани — 30 января в 18.30 в Большом концертном зале им. С. Сайдашева, в Набережных Челнах — 31 января в 18.30 в Органном зале.

Ценителям классической музыки, всегда с большим теплом принимающим главный оркестр Башкирии, будет представлена программа из достаточно редко исполняемых шедевров Клода Дебюсси и Яна Сибелиуса. В программе: рапсодия, «Медленный вальс» и «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» для кларнета с оркестром К. Дебюсси, симфонии № 1 и № 7 Я. Сибелиуса. Гастроли Госоркестра Башкортостана в Татарстан станут уже шестыми за последние два года, сообщила «Башинформу» пресс-секретарь оркестра Лара Шипанова.

Национальный симфонический оркестр РБ выступит под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова. Солистом выступит выдающийся кларнетист, генеральный директор НСО РБ, народный артист РБ Артур Назиуллин.

«Высокая степень творческого взаимодействия двух соседних республик — Башкортостана и Татарстана — позволяет выстраивать качественный диалог в сфере академической музыки и высокой культуры, а каждый новый концерт оркестра в гостеприимном Татарстане — это шаг навстречу большой дружбе», — подчеркивает генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин.

«В Татарстане будет исполнена без преувеличения невероятной красоты программа, причем и составлена она очень необычно. Начнем мы с симфонии № 1 Сибелиуса, потом в конце первого и в начале второго отделений прозвучит Дебюсси и заканчиваем симфонией № 7 Сибелиуса. Вся программа — это погружение в абсолютный космос. Симфонии Сибелиуса, как сказал великий пианист Владимир Ашкенази, дают почувствовать человеку, что он является не только частью природы, но и частью вселенной. Тончайшая палитра красок в „Рапсодии“, невероятной красоты „Медленный вальс“ и фантастически прекрасный „Лунный свет“ Клода Дебюсси для кларнета с оркестром. Все эти произведения прозвучат в исполнении оркестра с солистом Артуром Назиуллиным, блестящим кларнетистом, который исполняет эти сочинения совершенно бесподобным образом. Соответственно, мы начинаем с Сибелиуса, который соединяет нас с природой, Дебюсси уносит нас в горные дали, а Сибелиус раскрывает все смыслы нашего бытия. При этом программа очень доступна для восприятия, она вся наполнена совершенной красотой», — отметил Дмитрий Крюков.