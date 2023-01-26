Финансирование мероприятий по развитию башкирского языка увеличат до 6,3 млн рублей ежегодно. Об этом в четверг в своем посте в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
«На одном из заседаний правительства я поддержал выделение дополнительного финансирования для Фонда по сохранению и развитию башкирского языка из бюджета Республики Башкортостан на сумму 1,2 млн рублей. В последующие годы финансирование будет увеличено до 6,3 млн рублей ежегодно», — заявил Андрей Назаров.
Он поделился тем, что уже было сделано с 2019 года в плане сохранения и развития башкирского языка в республике и за ее пределами.
«Но мир меняется, и сегодня мы говорим уже о цифровизации родных языков, создании автоматизированного синхронного переводчика с башкирского на другие мировые языки. Для того чтобы каждый человек в сети интернет мог получать любую информацию на своем родном языке, нам предстоит усилить и эту работу — ведь мы, несмотря на все события, которые происходят в стране и в мире, должны продолжать активно поддерживать свою культуру, традиции, историю и родной язык», — подытожил премьер-министр.