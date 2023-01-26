Новости Башкортостана и Уфы
69.13
+0.17
75.33
+0.38
87.62
+0.15
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 17:28

Финансирование мероприятий по развитию башкирского языка увеличат до 6,3 млн рублей ежегодно

Финансирование мероприятий по развитию башкирского языка увеличат до 6,3 млн рублей ежегодно. Об этом в четверг в своем посте в соцсетях сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

«На одном из заседаний правительства я поддержал выделение дополнительного финансирования для Фонда по сохранению и развитию башкирского языка из бюджета Республики Башкортостан на сумму 1,2 млн рублей. В последующие годы финансирование будет увеличено до 6,3 млн рублей ежегодно», — заявил Андрей Назаров. 

Он поделился тем, что уже было сделано с 2019 года в плане сохранения и развития башкирского языка в республике и за ее пределами.

  • Проведен I Всероссийский съезд и межрегиональный форум учителей башкирского языка и литературы.
  • Создается сеть полилингвальных школ с углубленным изучением башкирского языка.
  • Реализуются государственная программа и гранты Главы Республики Башкортостан, направленные на сохранение государственных и родных языков народов региона.
  • За короткое время были созданы десятки мобильных приложений для детей и взрослых, разработаны интерактивные видеоуроки и программы для мультимедийных и интерактивных технологий.
  • Башкирская речь теперь звучит и на оперативных совещаниях правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления.
  • С 2019 года отмечается День башкирского языка, что стало важным шагом для его поддержки и дальнейшего развития.
«Но мир меняется, и сегодня мы говорим уже о цифровизации родных языков, создании автоматизированного синхронного переводчика с башкирского на другие мировые языки. Для того чтобы каждый человек в сети интернет мог получать любую информацию на своем родном языке, нам предстоит усилить и эту работу — ведь мы, несмотря на все события, которые происходят в стране и в мире, должны продолжать активно поддерживать свою культуру, традиции, историю и родной язык», — подытожил премьер-министр.
    Автор:Лейла Аралбаева
    Читайте нас в
    Новости
    Экономика
    Политика
    Общество
    Культура
    Спорт
    Происшествия
    Детально
    Форматы
    Новости
    Лонгриды
    Карточки
    Статьи
    Пресс-конференции
    Подкасты
    Спецпроекты
    Башинформ-ВИДЕО
    Нацпроекты
    Земляки
    Колледжи
    Ярҙам - время добрых дел
    Издание
    Коротко об ИА Башинформ.рф
    Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
    Рекламная служба
    Логотипы
    Эл. почта
    Адрес
    450077, Уфа, Кирова, 45
    Рекламная служба
    (347) 250-11-11
    Редакция
    (347) 250-07-28
    Приемная
    (347) 250-05-07
    Сотрудничество
    (347) 250-06-14
    Отдел кадров

    © 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

    Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

    При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
    Яндекс.Метрика