Новости Башкортостана и Уфы
69.13
+0.17
75.33
+0.38
87.62
+0.15
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Культура
Вчера, 10:52

Башдрамтеатр поедет на «Большие гастроли» в Кабардино-Балкарию

В число участников программы «Большие гастроли» в 2023 году вошел Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури. Как ранее сообщал «Башинформ», всего четыре театра Башкирии стали участниками этой федеральной программы.

В этом году с башкирским театральным искусством ознакомятся зрители Кабардино-Балкарской Республики — в сентябре Башдрам выступит на сцене Русского драматического театра им. М. Горького г. Нальчика. А коллектив Кабардино-Балкарского театра приедет в Уфу в апреле этого года. Как сказал директор БАТД им. М. Гафури Иршат Файзуллин, участие в программе «Большие гастроли» — большая удача для любого театра.

«Мы уже не первый раз принимаем участие в „Больших гастролях“. В 2021 году в рамках данной программы у нас состоялись обменные гастроли с Крымско-татарским музыкальным театром Республики Крым, — сказал Иршат Ишбулатович. - Обычно такие гастроли проходят в течение 3-4 дней. Предварительный репертуарный план гастрольных спектаклей есть, но окончательное решение будет позже. Насколько я знаю, наш театр еще ни разу не выезжал в Кабардино-Балкарию, поэтому есть огромное желание через наши спектакли ознакомить их с профессиональным театральным искусством Башкортостана».

Межрегиональное направление программы «Большие гастроли» открылось в 2017 году. Это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют известные театры Москвы и Санкт-Петербурга, а также и менее известные театры нашей страны. Благодаря программе у театральных коллективов появляется возможность совершенствовать свой сценический опыт, выезжая на гастроли не только в соседние, но и в отдаленные регионы, а также в такие культурные центры с богатой театральной историей, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Ярославль.

Участвуя в обменном гастрольном процессе, региональные театры получают новый стимул для развития, а дорожная карта их выступлений способствует объединению культурного пространства России: ежегодно сотни региональных театральных коллективов из самых отдаленных уголков страны представляют на суд зрителей свои спектакли. При этом зрители из регионов имеют возможность познакомиться с творчеством ведущих театров страны, покупая билеты по привычным в области ценам.

Организатором проекта «Большие гастроли» по поручению министерства культуры Российской Федерации выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт». Список театров-участников на сайте.

Автор:Лейла Аралбаева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика