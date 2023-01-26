Башдрамтеатр поедет на «Большие гастроли» в Кабардино-Балкарию

В число участников программы «Большие гастроли» в 2023 году вошел Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури. Как ранее сообщал «Башинформ», всего четыре театра Башкирии стали участниками этой федеральной программы.

В этом году с башкирским театральным искусством ознакомятся зрители Кабардино-Балкарской Республики — в сентябре Башдрам выступит на сцене Русского драматического театра им. М. Горького г. Нальчика. А коллектив Кабардино-Балкарского театра приедет в Уфу в апреле этого года. Как сказал директор БАТД им. М. Гафури Иршат Файзуллин, участие в программе «Большие гастроли» — большая удача для любого театра.

«Мы уже не первый раз принимаем участие в „Больших гастролях“. В 2021 году в рамках данной программы у нас состоялись обменные гастроли с Крымско-татарским музыкальным театром Республики Крым, — сказал Иршат Ишбулатович. - Обычно такие гастроли проходят в течение 3-4 дней. Предварительный репертуарный план гастрольных спектаклей есть, но окончательное решение будет позже. Насколько я знаю, наш театр еще ни разу не выезжал в Кабардино-Балкарию, поэтому есть огромное желание через наши спектакли ознакомить их с профессиональным театральным искусством Башкортостана».

Межрегиональное направление программы «Большие гастроли» открылось в 2017 году. Это один из самых масштабных проектов, в котором участвуют известные театры Москвы и Санкт-Петербурга, а также и менее известные театры нашей страны. Благодаря программе у театральных коллективов появляется возможность совершенствовать свой сценический опыт, выезжая на гастроли не только в соседние, но и в отдаленные регионы, а также в такие культурные центры с богатой театральной историей, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург и Ярославль.

Участвуя в обменном гастрольном процессе, региональные театры получают новый стимул для развития, а дорожная карта их выступлений способствует объединению культурного пространства России: ежегодно сотни региональных театральных коллективов из самых отдаленных уголков страны представляют на суд зрителей свои спектакли. При этом зрители из регионов имеют возможность познакомиться с творчеством ведущих театров страны, покупая билеты по привычным в области ценам.

Организатором проекта «Большие гастроли» по поручению министерства культуры Российской Федерации выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «Росконцерт». Список театров-участников на сайте.