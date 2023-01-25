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Вчера, 13:52

Четыре театра Башкирии в 2023 году стали участниками программы «Большие гастроли»

Опубликован список театров, участвующих в федеральной программе «Большие гастроли» в 2023 году. В список вошли 98 коллективов со всей России, сообщает пресс-служба минкультуры республики.

Среди них - четыре театра из Республики Башкортостан: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури, Академический русский драматический театр РБ, Салаватский государственный башкирский драматический театр и Русский драматический театр Стерлитамака.

Всего на участие в программе «Большие гастроли» всероссийского гастрольно-концертного плана минкультуры России поступило 477 заявок. По итогам работы экспертной комиссии в 2023 году планируется провести 271 гастрольный тур. «Большие гастроли» состоятся в 79 регионах и 136 городах и населенных пунктах Российской Федерации. В зарубежном направлении примут участие 7 стран. Всего в программе «Большие гастроли» в этом году планируется участие 247 театров.

Автор:Лейла Аралбаева
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