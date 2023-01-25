В России стало больше вузов, где можно бесплатно получить второе высшее образование

В России увеличилось количество вузов, в которых можно бесплатно получить второе или последующее высшее образование в области искусств. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Как следует из документа, в перечень добавлены две образовательные организации: Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге и его филиал в Кемерове, а также Казанская государственная консерватория имени Н. Жиганова.

Кроме того, абитуриенты, как и прежде, могут поступить в такие профильные вузы, как Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Театральный институт имени Б. Щукина, Высшее театральное училище им. М. Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени П. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. Римского-Корсакова, Литературный институт имени А. Горького.

В перечень специальностей, которые можно освоить за счет бюджетных средств, входят: режиссура театра, кино и телевидения; литературное творчество; художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором; композиция; музыкальная звукорежиссура; звукорежиссура аудиовизуальных искусств.

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