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Вчера, 14:52

Госоркестр Башкирии представит премьеру концерта легендарного советского композитора Исаака Шварца 

Национальный симфонический оркестр РБ под управлением главного дирижера, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова исполнит концерт для оркестра Исаака Шварца — легендарного советского и российского композитора. Его музыка звучит в знакомых каждому фильмах: от «Братьев Карамазовых» и «Белого солнца пустыни» до медитативных кинолент Акиры Куросавы. Уфимская премьера концерта состоится 26 января в ГКЗ «Башкортостан».

Работу над концертом для оркестра «Желтые звезды. Праздник Пурим в гетто» композитор завершил в 2000 году. Замысел этого сочинения возник у него под впечатлением рассказа одной из узниц Каунасского гетто об отмечавшемся там веселом празднике Пурим, ставшем «праздником с веревкой на шее». Сочинение посвящено выдающемуся музыканту, нашему земляку, маэстро Владимиру Спивакову. Произведение неоднократно исполнялось разными творческими коллективами, в том числе Национальным филармоническим оркестром России под управлением Спивакова.

По словам самого композитора, эта произведение — «парадоксальная история в 7 частях, что-то вроде праздника в гетто, где горе и страдания за стеной и колючей проволокой все равно не могут помешать евреям праздновать то, что им дорого и важно». Тонко сотканное музыкальное полотно «Желтых звезд» — это настоящий симфонический шедевр и калейдоскоп глубочайших человеческих эмоций и чувств, которые будет возможно пережить слушателям во время живого исполнения и унести в своем сердце частичку невероятной силы духа, заложенной в произведение, сообщила «Башинформу» руководитель пресс-службы НСО РБ Лара Шипанова.

«Масштаб этой музыки сложно переоценить, как и масштаб той безмерной трагедии, которая легла в основу симфонии. „Желтые звезды“ Исаака Шварца будут исполнены в Уфе впервые: уверен, что это музыкальное откровение станет не только возможностью прикоснуться к воплощенной красоте звука, но и глубже понять очевидные истины добра и зла, открыть в своих душах источник большой силы и мудрости», — говорит народный артист РБ, генеральный директор НСО РБ Артур Назиуллин.

Автор:Лейла Аралбаева
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