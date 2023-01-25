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Вчера, 12:54

Фольклорные коллективы Башкирии могут претендовать на федеральные гранты

Правительство РФ поддержит грантами коллективы народного и фольклорного творчества.

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В России запускается новая программа грантовой поддержки коллективов народного и фольклорного творчества. Ежегодно на эти цели будет выделяться 100 млн рублей, сообщает пресс-служба российского правительства.

Работа будет идти в рамках государственной программы «Развитие культуры». Постановление, утверждающее правила предоставления субсидий на эти цели, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Получить гранты смогут профессиональные и любительские коллективы – вокальные, инструментальные, хореографические или мультижанровые. Средства господдержки они смогут направить на создание новых программ, проведение гастролей, мастер-классов или фольклорных экспедиций.

Грантовый конкурс будет проводить министерство культуры. Размеры финансирования будут рассчитываться индивидуально в зависимости от стоимости победивших в конкурсе проектов. Предполагается, что каждый год субсидии будут получать от 15 до 25 коллективов.

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