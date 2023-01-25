«Честно отразить всю красоту Башкирии». В Уфе открывается выставка Рифа Абдуллина

25 января в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова открывается выставка живописи заслуженного художника России и Башкортостана, лауреата премии им. М. Акмуллы, доцента факультета изобразительных искусств УГИИ им. З. Исмагилова Рифа Абдуллина. Выставка посвящается 75-летнему юбилею художника.

«Я не хочу терять ту большую академическую школу, которую прошел. Удариться в декоративность, формализм гораздо легче. А вот найти себя в традиционной классической школе, стать мастером левитановского уровня, научиться еще многим вещам, чтобы честно отразить всю красоту Башкирии, – вот моя мечта», – поясняет художник («Любимые художники Башкирии», книга 1).

Риф Абдуллин родился 1 января 1948 года в деревне Новонагаево Краснокамского района БАССР. Окончил Уфимское училище искусств (1968), Уфимский государственный институт искусств (1980). Член Союза художников СССР с 1984 года. C 1995 года — член ТО «Артыш», творческой группы «Безмен».

Произведения художника находятся в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова (Уфа), Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), Курганском областном художественном музее (Курган), Ульяновском областном художественном музее (Ульяновск); Музее изобразительных искусств Республики Марий Эл (Йошкар-Ола); Великоустюгском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Великий Устюг); Музейно-выставочном центре «На Спасской» (Киров). Чеченском Республиканском музее изобразительных искусств (Грозный), Международном центре искусств (Париж, Франция), УХГ, Галерее народного искусства «Урал» (Уфа), Музее МВД РБ (Уфа), музее Боевой Славы (Уфа) — картина «Невернувшийся с войны», Музее Повха (Тюменская область), Киргиз-Миякинской картинной галерее «Эрмитаж» (с. Киргиз-Мияки, Миякинский район РБ), Нефтекамской картинной галерее «Мирас» (Нефтекамск, РБ).

В 1971-1990 годах Риф Абдуллин работал художником Башкирского творческо-производственного комбината, в 1999-2002 годах — директор Башкирского государственного художественного музея, в 2004-2008 годах и с 2014 года — преподаватель факультета изобразительных искусств УГИИ им. З. Исмагилова.

Риф Абдуллин был инициатором создания в селе Киргиз-Мияки художественной школы и картинной галереи (1995), в которую передал около 40 своих картин. Занимался оформлением экспозиции павильона БАССР на международных торгово-промышленных ярмарках «Багдад 82» (Ирак) и «Нью Дели 84» (Индия; золотая медаль за лучший дизайн).