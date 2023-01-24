В Нижневартовске в честь Мустая Карима названа улица

Постановлением администрации города улице в кварталах 40, 41 Нижневартовска присвоено имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе фонда имени Мустая Карима.
Председатель региональной общественной организации Курултай (конгресс) башкир ХМАО Раудат Кульманбетов подчеркнул, что неоднократно выступал с инициативой увековечить память народного поэта Башкортостана Мустая Карима: «Нижневартовск многое связывает с Мустаем Каримом и Башкортостаном. Ведь это город, появившийся на карте страны ровно 50 лет назад недалеко от Самотлорского месторождения. А ровно 90 лет назад была добыта первая башкирская нефть. Трудовому подвигу башкирских нефтяников Мустай Карим посвятил многие свои творческие произведения».
«Символично, что именно на заложенных башкирскими нефтяниками трудовых традициях строилась нефтедобывающая отрасль на Самотлорском месторождении. Это связано с тем, что добывать самотлорскую нефть одними из первых в суровый северный край приехали доблестные сыны Башкортостана, которые до этого получили бесценный опыт и профессиональную закалку на башкирских промыслах», - считает Раудат Кульманбетов.
Идея назвать улицу в честь народного поэта Башкортостана Мустая Карима была сразу поддержана башкирскими общественными организациями ХМАО.
«Работа по присвоению одной из улиц Нижневартовска имени Мустая Карима велась несколько лет, — рассказала председатель Региональной молодежной общественной организации „Башкиры Югры“ Роза Сатвалова. — В прошлом году проводилось голосование, и нам очень помогла поддержка соотечественников. Сегодня как никогда важно помнить о своих корнях, о своих истоках. Важно, чтобы дети знали свою историю, свой язык и своих национальных героев».
Голосование по выбору названий проводилось среди жителей Нижневартовска в 2022 году на официальном портале «Госуслуги». Результаты рассматривались на заседании муниципального совета по топонимике. Соответствующее решение вступило в силу в январе 2023 года.
Как ранее сообщал «Башинформ», именем Мустая Карима названы улицы в Москве, Алматы, Казани, Екатеринбурге, Уфе и во многих населенных пунктах Республики Башкортостан.