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1 Ноября , 11:11

В Башкирии объявлен конкурс на лучший проект памятника Петру и Февронии

В Башкирии объявлен конкурс на создание лучшего проекта памятника Петру и Февронии Муромским. Памятник будет установлен на Октябрьской площади в городе Бирске.

Конкурс является открытым. К участию в конкурсе приглашаются профессиональные скульпторы (как отдельно, так и в составе авторского коллектива), представившие свои проекты в соответствии с условиями данного положения. Обязательным условием для участников конкурса является привлечение архитектора (архитектурных мастерских) для осуществления привязки скульптурной композиции к местности и выполнения графической части проекта в нужном объеме и составе.

Заявки на участие в конкурсе, проекты, пояснительные записки, графические материалы и сметно-финансовые расчеты представляются авторами до 1 марта 2023 года в Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 27. Телефоны: +7 (347) 273-42-36, +7 (347) 272-13-85.

Организаторы конкурса - министерство культуры Республики Башкортостан, администрация Бирского района, Союз художников Республики Башкортостан. С положением можно ознакомиться на сайте Союза художников РБ.

Автор:Лейла Аралбаева
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