Десять памятников археологии Башкирии теперь защищены границами

Еще десять памятников археологии Башкортостана теперь защищены границами. На портале правовой информации республики были опубликованы приказы об утверждении границ территории 6 курганных могильников, 2 одиночных курганов, 1 пещеры и 1 стоянки.

Объекты археологического наследия федерального значения расположены в Зианчуринском, Кугарчинском и Федоровском районах республики. Это «Яушевский IV курганный могильник», «Бала-Четырманский I курганный могильник», «Бала-Четырманский III курганный могильник», «Максютовский II курганный могильник», «Юрматинский VI курганный могильник», «Туимбетовские курганы», «Курган у хутора Актимбетово», «Нижне-Муйнакский курган», а также «Юлдыбаевская пещера» и «Юмагузинская стоянка».

Границы территории объектов были установлены сотрудниками археологического наследия НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкортостана. Специалисты дистанционными методами обследовали территорию, окружающую объект археологического наследия, что позволило получить развернутую характеристику топографических особенностей и ландшафтной приуроченности памятника. Выполнили фотофиксацию современного состояния объекта археологического наследия, провели закладку рекогносцировочных шурфов. Затем произвели описание каждого памятника, собрали архивные, библиографические данные, разработали подробный отчет с указанием географических координат и приложением иллюстративных материалов.

Как прокомментировала «Башинформу» пресс-секретарь НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия РБ Айгуль Шарафутдинова, утверждение границ позволит изъять территории памятников из сельскохозяйственного оборота и сохранить их для истории. Ведь многие курганы страдают именно от сельскохозяйственных работ. Например, один из некрополей при выявлении в 1958 году насчитывал 49 курганов. Во время последующего обследования в 1990 годы археологи зафиксировали лишь 18 насыпей, из которых 12 были раскопаны «колодцем» по центру. Несанкционированные раскопки «стирают» объекты для истории. С опустошением курганов мы теряем уникальную информацию, которую могут дать нам эти памятники.

От кладоискателей сильно пострадали и другие памятники. Так, представляющая большой интерес для историков Юмагузинская стоянка при обнаружении в 1955 году уже была полностью изрыта кладоискательскими шурфами. Несмотря на это, в последующем археологи во время исследования в осыпях смогли собрать срубную и андроновскую, а затем и межовскую керамику. Памятник был определен как неукрепленное поселение эпохи бронзы.

Туимбетовские курганы также пострадали от времени. Местные жители сообщали, что раньше здесь располагались три кургана. Но с 1970 годов две насыпи не только не визуализируются, но и найти их специалистам пока не удается.

Юлдыбаевская пещера выявлена учеными еще в 1942 году. В разные годы объект исследовали разные специалисты. Во время шурфовки здесь были обнаружены скребок, кремневая ножевидная пластина, отщеп и усеченная пластина из черного кремня. По материалам был определен, что памятник относится к эпохе верхнего палеолита.

Все археологические объекты, несмотря на степень их сохранности, обладают научной, историко-культурной ценностью как важный источник информации о культуре древнего населения региона. Они имеют наиболее весомое, многоплановое, информативно емкое значение, и остаются основными, а иногда и единственными информационными источниками о прошлом, пояснили в НПЦ по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики.