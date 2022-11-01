Башкультнаследие утвердило границы и режим использования «Дома Сахарова» в Уфе 



Справка. Двухэтажное кирпичное здание на перекрёстке улиц Уфимской (Чернышевского) и Ханыковской (Гоголя) построено, вероятно, в последней четверти XIX века. На открытке начала XX века здание предстаёт в совершенно неузнаваемом виде – с одноэтажными боковыми крыльями и двухэтажным в центре, но уже с обращающими на себя внимание башенками, т.е. чем-то, напоминающим дом Видинеева на Александровской, 15. Именно поэтому надстроенный позже по флангам здания второй этаж архитектурно разительно отличается от первоначальной части здания в сторону резкого увеличения декоративных элементов из арсеналов кирпичного стиля. Если в первоначальной части неизвестный зодчий фактически ограничился сандриками над окнами первого этажа (до 40-х годов прошлого века на окнах первого этажа ещё были ставни), затейливыми рамами центральных окон и тимпанами над боковыми окнами второго этажа, то архитектор надстройки разошёлся нешуточно: вместо скромных сухариков второй этаж украшает уложенный в форме клеток шахматной доски поребрик, сложный пояс такого же поребрика украшают и карниз окон второго этажа. Сандрики стали вычурно объёмными, арочные окна украшены членёнными пилястрами, поверхность стены между окон также затейливо украшена.



Согласно справочникам 1908 и 1911 гг. усадьбами №№ 57 и 59 по улице Уфимской (ныне № 61 по Чернышевского) всё так же владел купец I-й гильдии С.Л. Сахаров. Долгие годы с 12 марта 1887 г. и до момента своей кончины (предположительно между 1913 и 1915 гг.) С.Л. Сахаров являлся почётным попечителем и благотворителем Первой уфимской правительственной мужской гимназии. Сахаров снабжал гимназию необходимым учебным и техническим оборудованием, обустраивал гимназическую (домовую) Софийскую церковь, материально поддерживал гимназистов из малообеспеченных семей. За большие заслуги перед городом Сергею Львовичу было присвоено звание Потомственного почётного гражданина г. Уфы. В 1891-93 гг. на одно трёхлетие Сахаров избирался уфимским городским головой.



В доме Сахарова на улице Уфимской длительное время находился Уфимский телеграф: губернская почтовая контора переехала сюда в 1907 г. из дома Подашевских на углу улиц Телеграфной и Пушкинской. Почтамт находился здесь и в советское время, пока не переехал в новое здание Дома связи (Главпочтамта) на улице Ленина.