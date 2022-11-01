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Культура
1 Ноября , 09:51

Ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова выезжает с «Большими гастролями» в Удмуртию

С 8 по 11 ноября состоятся «Большие гастроли» Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова в Удмуртской Республике. Концерты проходят в рамках федеральной программы «Мы – Россия» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры Российской Федерации. Программа реализуется ФГБУК Росконцерт.

В программе будет представлена классика башкирской хореографии: танец «Зарифа», танец-легенда «Семь девушек», горно-башкирский танец «Гульназира» и другие танцевальные шедевры из репертуара ансамбля. Также гаскаровцы исполнят танцы народов России: татарский, калмыцкий, алтайский, мордовский, русские танцы, сообщает пресс-служба коллектива.

Ансамбль создан в 1939 году Файзи Гаскаровым — учеником великого мэтра хореографии Игоря Моисеева. За 82 года артисты посетили 60 стран, представляя национальную культуру и искусство на мировой арене. Ансамбль получил награды ЮНЕСКО — золотую медаль «Пять континентов» и диплом «Посол мира».

Башкирский государственный ансамбль танца – один из ведущих профессиональных хореографических коллективов России. Сегодня коллектив является визитной карточкой хореографического творчества Башкортостана. Каждый концерт этого коллектива – великолепное зрелище, воссоздающее атмосферу старинных башкирских легенд, завораживающие образы древних лирических эпосов. 

Автор:Лейла Аралбаева
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