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Культура
1 Ноября , 12:42

30 специалистов учреждений культуры Башкирии получат господдержку по 500 тысяч рублей

Этот вид государственной поддержки с 2023 года планируется распространить на специалистов, в том числе государственных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах либо городских населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек.

ИА «Башинформ»
Фото:ИА «Башинформ»

Во вторник на заседании правительства Башкортостана рассмотрели вопрос об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат специалистам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, в 2021 году Глава республики Радий Хабиров по аналогии с программами «Земский врач» и «Земский учитель» поручил поддержать специалистов учреждений культуры путем предоставления единовременных выплат в рамках программы «Земский работник культуры».

- В прошлом году мы впервые реализовали данную программу. Она оказалась очень востребована. В этом году продолжим её реализацию. 30 специалистам учреждений культуры выплатим по 500 тысяч рублей, в результате чего они смогут улучшить свои жилищные условия, - сказал премьер-министр Андрей Назаров.

Подробнее о порядке предоставления выплат доложила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

- К участию в отборе допускаются муниципальные образования, на территории которых муниципальные учреждения культуры и образования, а именно учреждения культурно-досугового типа (районные и городские дворцы либо дома культуры, центры культурного развития, сельские дома культуры, музейные учреждения, общедоступные библиотеки, детские музыкальные школы, детские школы искусств) осуществляют культурно-досуговую и образовательную деятельность, имеющие структурные подразделения в соответствии с требованиями федеральных стандартов, - отметила министр.

Требования, которым должны соответствовать специалисты: это квалификация (профильное образование) и осуществление деятельности в сфере культуры или образовательную деятельность в сфере культуры с 2021 года (не ранее); отсутствие ограничений для занятия культурно-досуговой, библиотечной, музейной и (или) образовательной деятельностью в сфере культуры; возраст до 35 лет (включительно); трудоустройство на одну ставку и более.

По итогам рассмотрения вопроса Андрей Назаров отметил, что реализация программы «Земский работник культуры» - один из важных и действенных механизмов поддержки работников культуры на селе.

- Предлагаю одобрить рассматриваемый проект постановления. А также министерству культуры поручаю такой вид государственной поддержки с 2023 года распространить на специалистов, в том числе государственных учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах либо городских населенных пунктах с населением до 50 тысяч человек, - поручил премьер-министр.
Автор:Лейла Аралбаева
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