Жителей Башкирии приглашают принять участие в ежегодном этнографическом диктанте

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в седьмой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В этом году желающие проверить уровень своей этнокультурной грамотности смогут это сделать с 3 по 8 ноября.

Задания будут опубликованы 3 ноября на официальном сайте Большого этнографического диктанта miretno.ru. Задания диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

– 20 вопросов – общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;

– 10 вопросов – региональная часть диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения диктанта – 45 минут. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения в электронном виде.

В этом году у участников сохраняется возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.

Напомним, в 2021 году Республика Башкортостан стала первой по количеству участников среди регионов страны. В акции всего приняли участие 341 027 человек.