В ноябре в Уфе пройдет «Ночь искусств»

4 ноября Уфа присоединится к ежегодной всероссийской культурной акции «Ночь искусств», которая проводится уже в десятый раз. Символично, что стартует она в День народного единства и главная тема этого года – «Наши традиции».

Управление по культуре и искусству администрации Уфы информирует уфимцев и гостей города о программе мероприятий в муниципальных музеях и библиотеках.

Музей истории Уфы (ул. Ленина, 72) ждет посетителей 4 ноября с 12.00 до 22.00 на викторину «Искусство Уфы», квесты и мастер-классы.

Музей истории башкирской организации Всероссийского общества слепых (ул. Кирова, 47) в этот же день, кроме обзорной экскурсии по учреждению, ждет гостей на выставку картин студента Уфимского государственного колледжа технологии и дизайна Алексея Пышкина «Светлый мир народной культуры» и выставку ручных поделок слабовидящих и незрячих «Глаза души».

Дом-музей В. И. Ленина (ул. Достоевского, 78) 4 ноября в 19.00 приглашает на специальный показ фильма «Дневник поэта», заключительного фильма национальной трилогии «Первая Республика». Также здесь можно будет ознакомиться с экспозицией «Будь готов!», персональной выставкой Минансафа Исрафилова «Река жизни» и пройти экскурсию по постоянной экспозиции – мемориальным комнатам, где в 1900 году жили Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская.

Централизованная система массовых библиотек города проводит мероприятия как в очном формате, так и онлайн.

3 ноября в библиотеках № 14 (ул. Ахметова, 316), № 23 (бульвар Х. Давлетшиной, 19/1) и модельной библиотеке № 10 (ул. Гафури, 17) пройдет показ альманаха «Люди дела» и дискуссия среди молодежи на тему «Люди дела». Начало – в 12 часов.

4 ноября модельные библиотеки № 29, 31 и модельная юношеская библиотека № 41 приглашают на квест «Народов много, а страна одна», который пройдет в выставочном зале «Ижад» (ул. Космонавтов, 22). Начало – в 17 часов.

Центральная городская библиотека ждет гостей на обзор книжной выставки «В дружной семье братских народов» в Национальном музее Республики Башкортостан (ул. Советская, 14). Начало – в 19 часов.

Библиотека № 23 зовет всех желающих в онлайн-путешествие «Место, где родился А.К. Мубаряков». Стать его участником можно в официальной группе библиотеки в соцсети: https://vk.com/biblioteka23ufa. Начало – в 13.00.

А библиотека № 15 – на онлайн-викторину «Чудеса народных промыслов. Золотая хохлома», в которой можно поучаствовать, зайдя на страничку библиотеки: https://vk.com/biblioteqa15. Начало – в 16 часов.

5 и 6 ноября Музей истории города Уфы с 10.00 до 18.30 приглашает на обзорную экскурсию по экспозиции и на квесты «Вокруг музеев за один день» и «История на улицах Уфы».