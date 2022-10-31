Башкирия принимает эстафету межрегионального патриотического марафона «Рубежи Победы»

3 ноября межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» примет Республика Башкортостан. Марафон посвящен памяти тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе памяти строителей оборонительных рубежей, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.

Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы» проходит по территориям нескольких регионов, в том числе Башкортостана, Чувашии и Ульяновской области. Изначально организаторами он задумывался в память о тружениках тыла. Как известно, в Чувашской Республике проходил оборонительный рубеж, который именовался как Сурский и Казанский. Оба оборонительных рубежа строились в республике с 28 октября 1941 года по 21 января 1942 года. В постройке защитных сооружений участвовали около 200 000 человек — это треть трудоспособного населения республики на начало войны. Общая протяженность рубежей составила 380 км. В продолжение темы памяти об участниках тех событий, через Башкортостан, Чувашию и Ульяновскую область проходит межрегиональный патриотический марафон, который несет в себе важную миссию укрепления любви к Родине, как напоминание о страшных событиях Великой Отечественной войны.

Финальные торжественные мероприятия патриотического марафона «Рубежи Победы» состоятся в Городском дворце культуры Уфы. Здесь зрители посмотрят концерт мастеров искусств Чувашской Республики, на котором выступят творческие коллективы двух регионов.

В рамках марафона в конгресс-холле «Торатау» запланирована межрегиональная научно-практическая конференция «Трудовой подвиг народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В ней примут участие представители образовательных организаций, архивных учреждений и учреждений культуры из Башкортостана, Чувашии и соседних регионов. Также участникам мероприятий будет представлена выставка «Многонациональный трудовой фронт».

- Межрегиональный патриотический марафон «Рубежи Победы»», посвященный 80-летию строительства Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, очень важный проект, который пробуждает в нас чувство патриотизма и напоминает – насколько важны для нас историческая память и любовь к своему Отечеству. Патриотизм – это чувство ответственности каждого из нас за прошлое, настоящее и будущее своей страны. Сегодня мы следим за событиями в мире и с гордостью смотрим на тех, кто выполняет свой долг, защищает наших соотечественников. Мы еще раз убеждаемся в том, насколько важны такие понятия, как взаимная поддержка и единение граждан. Мы поддерживаем инициативу Чувашской Республики и с радостью принимаем эстафету марафона. С чувашским народом, с Чувашской Республикой нас связывает многое: культура, народное творчество, многонациональный народ, и мы готовы дальше поддерживать и развивать наши дружеские, добрососедские отношения. Мы гордимся тем, что на земле Башкортостана родились классики чувашской литературы Константин Иванов и Яков Ухсай. Мы активно содействуем сохранению памяти о них, поддерживая музеи, исторические места, связанные с этими именами. Дорогие друзья, 4 ноября ждем всех на патриотическом марафоне в столице нашей республики, - сказала министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.