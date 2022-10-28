Экс-начальник управления по культуре и искусству возглавил Уфимское училище искусств

Бывший начальник управления по культуре и искусству Уфы Шамиль Абдраков отныне исполняет обязанности директора Уфимского училища (колледжа) искусств.

Напомним, Шамиль Абдраков ушёл с предыдущей должности, где работал с марта 2019 года, 22 июля текущего года.

Шамиль Абдраков родился в 1980 году в Мелеузе. Окончил Салаватское музыкальное училище, затем Уфимскую государственную академию искусств.

Учился в Башкирской академии государственной службы и управления по специальности «юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом отдела культуры администрации Мелеузовского района и Мелеуза. Здесь же возглавлял комитет по делам молодежи, занимал должность начальника отдела культуры. В 2012 году был назначен директором Салаватского музыкального колледжа.

В 2013 году был назначен заместителем министра культуры РБ.

Предыдущий директор Уфимского училища искусств Лидия Воробьева возглавила уфимскую Детскую музыкальную школу N 2 им. Камаева.