Народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков спел в Луганске в День города

Аскар Абдразаков приезжает на Донбасс не в первый раз. Он принял участие в открытии мемориала на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике. Напомним, на Саур-Могиле шли ожесточенные бои советской армии с немецкими фашистами. В память об этих событиях после Великой Отечественной войны был воздвигнут мемориальный комплекс. В 2014 году он был практически полностью разрушен во время боев ополченцев ДНР с вооруженными силами Украины. По поручению президента России Владимира Путина мемориал был восстановлен за рекордные 90 дней. В восстановлении Саур-Могилы приняли участие и студенты из Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».

Аскар Абдразаков спел в Луганске известные песни, которые дороги для тех, кто жил в Советском Союзе. В беседе с корреспондентом «Башинформа» он отметил, что для луганчан, всех россиян, конечно же, и жителей Башкортостана дорога дружба.