Народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков спел в Луганске в День города

Солист Мариинского театра, народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков выступил перед жителями Луганска на праздничном концерте, посвященном 227-й годовщине города. Концерт прошел в луганском дворце культуры им. В.И. Ленина.
Аскар Абдразаков приезжает на Донбасс не в первый раз. Он принял участие в открытии мемориала на Саур-Могиле в Донецкой Народной Республике. Напомним, на Саур-Могиле шли ожесточенные бои советской армии с немецкими фашистами. В память об этих событиях после Великой Отечественной войны был воздвигнут мемориальный комплекс. В 2014 году он был практически полностью разрушен во время боев ополченцев ДНР с вооруженными силами Украины. По поручению президента России Владимира Путина мемориал был восстановлен за рекордные 90 дней. В восстановлении Саур-Могилы приняли участие и студенты из Башкирии, сообщало информагентство «Башинформ».
Аскар Абдразаков спел в Луганске известные песни, которые дороги для тех, кто жил в Советском Союзе. В беседе с корреспондентом «Башинформа» он отметил, что для луганчан, всех россиян, конечно же, и жителей Башкортостана дорога дружба.
«Отрадно, что мы приехали в ЛНР в День города Луганска. Мы готовим сюрприз для жителей Луганска. Спою с солистками Луганской и Донецкой народных республик. Для луганчан, всех россиян, конечно же, и жителей Башкортостана дорога дружба. Мы своих не бросаем. Для нас очень важно, что мы все вместе. Я не в первый раз приезжаю сюда, это стало доброй традицией. Приятно, когда знаешь людей, с ними знаком, узнаешь их, узнают меня. Когда говоришь не «здравствуйте», а «привет», это уже о многом говорит. Важно чувствовать дух зрителя, народа. Люди спрашивали, какие новые песни я буду исполнять, буду ли петь всем известные песни. Они очень любимы народом, и жители Донбасса поют их вместе со мной. Военные очень тепло реагируют на исполнение песен советских лет. После исполнения песни «Поклонимся великим тем годам» зал встает, аплодирует, это дорогого стоит. Они благодарят, что мы приехали и поднимаем дух воинов. Однажды на этой земле обязательно наступит мир ‒ мир добра и счастья», ‒ сказал Аскар Абдразаков.
«Столице нашей республики выпало много испытаний. Нам отключали воду, свет, газ. Нас пытались замучить голодом. Обстреливали наши улицы, школы, больницы, жилые дома. Но благодаря мужеству, стойкости и упорству жителей города Луганск выстоял. Город сегодня продолжает расти и развиваться и радовать красотой своих улиц. Каждый из жителей ежедневно вносит свой вклад в процветание нашего города. Луганск с каждым днем становится краше, поэтому, я в этом уверен, наш город однажды станет самым красивым, как минимум, для нас – луганчан. С нами сегодня в этом зале представители регионов России. Мы говорим им - спасибо!» ‒ обратился к жителям Луганска глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
На концерте выступил шансонье Сергей Куприк. Он исполнил балладу «Луганщина», песню «Россия – Родина моя» и «Я куплю тебе дом».
«Я в 2008 году благодаря луганчанам стал выпускником Луганской академии культуры и искусства, а в 2014 году ко мне пришло понимание, что мое место здесь, рядом с вами», ‒ сказал шансонье Сергей Куприк.
«Вы ‒ россияне. Нет, я не оговорился (шквал оваций). С полной уверенностью и основанием я говорю – здесь начинается Россия», ‒ обратился к луганчанам народный артист России Владимир Стеклов.
«Луганчане, я счастлив быть с вами», ‒ поздравил горожан российский актер Олег Чернов.
«Каждый из нас в коллективе рвался к вам. Привет вам от моих коллег – журналистов. Я слышу ваши голоса, вижу ваши глаза и чувствую стук вашего сердца. Леонид Иванович часто разговаривает с нами по прямой связи и в мае я спросил его, как мужчина мужчину: «Когда территория Луганской Народной Республики будет освобождена, жители республики пойдут дальше помогать своим братьям в остальных территориях?», на что он мне ответил: «Несомненно». Огромное вам всем спасибо, что вы сдержали свое слово. Я благодарен луганчанам, обычным людям, которые доказывают всему миру, что быть русским здорово, что русский – это состояние души», ‒ сказал российский журналист, телеведущий общественно-политического ток-шоу «Время покажет» Руслан Осташко.
Руслан Осташко также является лидером и вокалистом музыкально-патриотической группы «Наши». Перед своим выступлением он пригласил на сцену Аскара Абдразакова.
Аскар Абдразаков исполнил для луганчан песню «Вдоль по Питерской», «Синяя вечность», «Ты ‒ моя мелодия». Песню «Благодарю тебя» певец исполнил для матерей и жен луганских мужчин.
В дуэте с солисткой Анастасией Сидяченко Аскар Абдразаков спел проникновенную песню «Пообещайте мне любовь».
Завершил свое выступление Аскар Абдразаков исполнением песни «Я люблю тебя, жизнь» с Софией Тихой.
Во время выступления Аскара Абдразакова зрители наградили певца бурей оваций и словами «Браво», у многих наворачивались слезы.
«Счастья вам, благополучия каждой семье», ‒ пожелал им Аскар Абдразаков.
«Наша школа расположена в городе Счастье – пригороде Луганска. Мы эти восемь лет были на приграничной или, как нам говорили, на прифронтовой территории. И вот, наконец, мы объединились с Луганском, и после восьмилетнего перерыва я впервые в своем родном городе праздную его основание. Я родилась и выросла в Луганске, окончила здесь педагогический институт. Мы любим наш город. Смотрим в будущее с оптимизмом. К нам зашла Россия, ее регионы восстанавливают наши города и села, дороги, инфраструктуру, школы. Люди верят, что у нас все наладится и все будет хорошо. Благодарна я и Башкирии. Этим летом наши дети выезжали в республику, они были в Уфе, им и родителям очень понравился ваш край и ваша столица», ‒ рассказала корреспонденту информагентства «Башинформ» директор Луганской школы №56 имени Константина Кутового Антонина Щеголькова.
Геннадий Александров родился в Бирске. После окончания нефтяного техникума в пятидесятых годах он по направлению приехал в Луганск.
«Со мной приехали два моих товарища. Они вернулись в Башкирию, а я тут остался. Моя супруга с Черниговской области, она тоже приехала в Луганск по направлению, мы вместе работали, подружились, а потом и поженились, у нас есть дети, внуки. Я строил в Луганске дома ‒ работал каменщиком, монтажником. В Башкирии я давно не был. Передаю через читателей «Башинформа» привет моим родным краям, дай Бог вам счастья и здоровья. Я уже вряд ли вернусь в Бирск, но приезжайте к нам вы. Верю, что однажды у нас будет мир и покой», ‒ сказал Геннадий Александров.
«Жители нашего города изменились. После 2014 года они стали сплоченными. Если раньше мы как-то не замечали друг друга, то теперь мы стали добрее друг к другу, отзывчивыми. И мы чувствуем себя одной семьей с регионами России. Мы тут были все время, никуда не уезжали, не уедем и сейчас. Эта наша земля. Про Башкирию знаю только по видеороликам. Ваша республика очень красивая, надеюсь, однажды смогу побывать в ней», ‒ добавила директор государственного оркестра Луганска Елена Першина.