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12:10 (UTC+5), 06 Июня 2022

В Уфе отметили Пушкинский день России

Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

6 июня в России отмечается Пушкинский день — Международный День русского языка. Произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводятся на десятки языков мира. В этом году отмечается 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Сегодня возле памятника поэту на одноименной улице выступили народный поэт РБ Марсель Салимов, поэты и писатели Леонид Соколов, Табрис Бабичев, Светлана Гафурова, Нурлан Ганиев, Владимир Кузьмичев, Николай Грахов и студенты БГПУ им. М. Акмуллы.

«6 июня мы каждый год собираемся у памятника Пушкину, это уже стало доброй традицией. Пушкин открыл для всех новый русский язык, до этого было засилье французского языка в России. Начало наша литература берет с Пушкина, нет такого города, где бы не было памятника Пушкину, нет такого читателя в нашей стране, кто бы не знал строки Пушкина. Его имя объединяет нас, сегодня его имя важно как никогда», — рассказал «Башинформу» Леонид Соколов.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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Центральная городская библиотека Уфы посвятила этому знаменательному событию флешмоб «Уфа читает Пушкина: Пушкин-ФЕСТ». В преддверии дня рождения А. С. Пушкина жители и гости города имели уникальную возможность вспомнить и прочитать строки из любимых произведений великого поэта, сделать памятную фотографию у тематической фотозоны, а также проверить знание русского языка и произведений классика в интеллектуальных викторинах для взрослых и детей.

Викторина для взрослых включала в себя вопросы биографии и творчества: Какое было прозвище у Александра Сергеевича в лицее? Какой журнал создал Пушкин? Какой цикл пьес был написан в Болдино? - и многие другие. Вопросы детской викторины были по сказкам Пушкина: Сколько сыновей было у царя Додона? Каковы были ядрышки золотых орехов? Победители викторин были награждены памятными подарками – книгами.

Студенты колледжа БГПУ им. М. Акмуллы провели обзор книжной выставки «…но жив поэт, бессмертен гений» и познакомили посетителей с книгами из фонда Центральной городской библиотеки Уфы о жизни и творчестве Пушкина.

«Изюминкой» мероприятия стал опрос читателей библиотеки и участников викторин на первые «пришедшие на ум» строки. Первое место заняли строки «У лукоморья дуб зеленый..», второе - «Я вас любил, любовь ещё быть может…», третье - «Я помню чудное мгновенье…».

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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