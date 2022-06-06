В Уфе отметили Пушкинский день России

6 июня в России отмечается Пушкинский день — Международный День русского языка. Произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводятся на десятки языков мира. В этом году отмечается 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Сегодня возле памятника поэту на одноименной улице выступили народный поэт РБ Марсель Салимов, поэты и писатели Леонид Соколов, Табрис Бабичев, Светлана Гафурова, Нурлан Ганиев, Владимир Кузьмичев, Николай Грахов и студенты БГПУ им. М. Акмуллы.
«6 июня мы каждый год собираемся у памятника Пушкину, это уже стало доброй традицией. Пушкин открыл для всех новый русский язык, до этого было засилье французского языка в России. Начало наша литература берет с Пушкина, нет такого города, где бы не было памятника Пушкину, нет такого читателя в нашей стране, кто бы не знал строки Пушкина. Его имя объединяет нас, сегодня его имя важно как никогда», — рассказал «Башинформу» Леонид Соколов.
Центральная городская библиотека Уфы посвятила этому знаменательному событию флешмоб «Уфа читает Пушкина: Пушкин-ФЕСТ». В преддверии дня рождения А. С. Пушкина жители и гости города имели уникальную возможность вспомнить и прочитать строки из любимых произведений великого поэта, сделать памятную фотографию у тематической фотозоны, а также проверить знание русского языка и произведений классика в интеллектуальных викторинах для взрослых и детей.
Викторина для взрослых включала в себя вопросы биографии и творчества: Какое было прозвище у Александра Сергеевича в лицее? Какой журнал создал Пушкин? Какой цикл пьес был написан в Болдино? - и многие другие. Вопросы детской викторины были по сказкам Пушкина: Сколько сыновей было у царя Додона? Каковы были ядрышки золотых орехов? Победители викторин были награждены памятными подарками – книгами.
Студенты колледжа БГПУ им. М. Акмуллы провели обзор книжной выставки «…но жив поэт, бессмертен гений» и познакомили посетителей с книгами из фонда Центральной городской библиотеки Уфы о жизни и творчестве Пушкина.
«Изюминкой» мероприятия стал опрос читателей библиотеки и участников викторин на первые «пришедшие на ум» строки. Первое место заняли строки «У лукоморья дуб зеленый..», второе - «Я вас любил, любовь ещё быть может…», третье - «Я помню чудное мгновенье…».
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