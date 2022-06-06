В Уфе отметили Пушкинский день России

6 июня в России отмечается Пушкинский день — Международный День русского языка. Произведения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей и переводятся на десятки языков мира. В этом году отмечается 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Сегодня возле памятника поэту на одноименной улице выступили народный поэт РБ Марсель Салимов, поэты и писатели Леонид Соколов, Табрис Бабичев, Светлана Гафурова, Нурлан Ганиев, Владимир Кузьмичев, Николай Грахов и студенты БГПУ им. М. Акмуллы.

«6 июня мы каждый год собираемся у памятника Пушкину, это уже стало доброй традицией. Пушкин открыл для всех новый русский язык, до этого было засилье французского языка в России. Начало наша литература берет с Пушкина, нет такого города, где бы не было памятника Пушкину, нет такого читателя в нашей стране, кто бы не знал строки Пушкина. Его имя объединяет нас, сегодня его имя важно как никогда», — рассказал «Башинформу» Леонид Соколов.