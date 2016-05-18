В Уфе художники и кинематографисты открыли масштабный совместный проект «Башкортостан-Синемастан»

УФА, 18 май 2016. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Сегодня в Уфимской художественной галерее собрались яркие представители кино и изобразительного искусства. Здесь состоялось торжественное открытие выставки-форума «Башкортостан-Синемастан», посвященной Году российского кино. Проект уникален тем, что впервые в истории республики два профессиональных союза - художников и кинематографистов реализуют совместный масштабный проект.

«Сегодняшний форум называется «Синемастан», потому что Башкортостан - край кинематографический, здесь растут кинематографисты и создаются замечательные фильмы. Наша республика всегда занимала одно из ведущих мест в пропаганде киноискусства, продвижении фильмов отечественного и мирового производства», - отметил председатель Союза кинематографистов Фарит Габитов.

Экспозиции разместились сразу в трех залах. В первом зале демонстрируются работы художников, посвященные искусству кино. Второй представляет фотовыставку кинооператора и фотохудожника Михаила Новикова «В прекрасном и яростном мире…» к 75-летию со дня рождения. Мастеру кадра, 40 лет отдавшему служению республике, были вручены благодарственные письма Министерства культуры и Союзов кинематографистов России и Башкортостана.

«Башкирия и ее народ - замечательные, эти 40 лет для меня пролетели как миг. Эта фотовыставка - как бы моя записная книжка. Тут много сюжетов, которые у меня на памяти и которые, я, быть может, еще буду развивать», - сказал Михаил Новиков. Фотохудожник сгруппировал свои работы по сериям. Ему довелось побывать в самых разных уголках России, откуда он всегда привозил интересные фотографии. Часть фотографий связана с периодом работы в пресс-службе ГУФСИН.

Третий зал объединяет работы художников и кинематографистов. С портретов смотрят лица легендарных артистов, писателей, композиторов Рашиды Туйсиной, Мустая Карима, Загира Исмагилова, Хурматуллы Утяшева, башкирских кинодеятелей Фарита Габитова и Вилюры Исяндавлетовой. Отдельный стенд посвящен творчеству уфимца, художника-постановщика оскароносного фильма «Дерсу Узала» Юрия Ракши. Интерес вызывают коллекции реквизита и костюмов с некоторых башкирских кинокартин, экспозиция кинотехники, эскизы к кинофильму «Пусть ветер унесет мои слова», специально для выставки созданные куклы из серии «Алиса в Стране чудес». В интерактивном пространстве можно померить костюмы из фильмов и провести фотосессии в образе.

Завтра, 19 мая, начнутся мастер-классы ведущих деятелей кино, разделенные по тематике: «Операторский понедельник», «Документальный вторник», «Режиссерская среда», «Звучный и сценарный четверг», «Пятница анимации», «Арт-суббота», «Открытая воскресная площадка и программа «Молодое кино Башкортостана».

Организаторы проекта — Министерство культуры республики, Региональное отделение Всероссийской творческой организации «Союз художников России», Союз кинематографистов РБ, Уфимская художественная галерея, киностудия «Башкортостан» и Молодежный центр СК Башкортостана.