В Уфе впервые пройдет международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

УФА, 7 май 2015. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 18-20 сентября в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».

Фестиваль организует Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в Башкортостане при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры республики, администрации Уфы и всемирно известного маэстро Спивакова.

Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» имеет обширную географию: в течение нескольких лет он проходит в Москве, в Кольмаре (Франция), в Омске, в Перми, во Владимирской области. В прошлом году фестиваль стартовал в Минске (Республике Беларусь) и в Улан-Удэ, в 2015 году впервые состоялся в Казани.

Один из лучших симфонических коллективов мира - Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова представит в Уфе три концертные программы с участием талантливых молодых музыкантов.