В Уфе впервые пройдет международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
УФА, 7 май 2015. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. 18-20 сентября в Уфе, в Государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает».
Фестиваль организует Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова в Башкортостане при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры республики, администрации Уфы и всемирно известного маэстро Спивакова.
Международный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» имеет обширную географию: в течение нескольких лет он проходит в Москве, в Кольмаре (Франция), в Омске, в Перми, во Владимирской области. В прошлом году фестиваль стартовал в Минске (Республике Беларусь) и в Улан-Удэ, в 2015 году впервые состоялся в Казани.
Один из лучших симфонических коллективов мира - Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова представит в Уфе три концертные программы с участием талантливых молодых музыкантов.
«Участники предстоящих концертов — музыканты, находящиеся на пике творческой формы и стремительно завоевывающие свое место на музыкальном Олимпе. Это пианист, солист Московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов Филипп Копачевский, вокалисты, солистка Большого театра России Анна Аглатова (сопрано), солист Московского Театра «Новая Опера» имени Е.В. Колобова Алексей Неклюдов (тенор), скрипач-виртуоз из Санкт-Петербурга, победитель девяти международных конкурсов Сергей Догадин», — уточнила директор Фонда Владимира Спивакова в РБ Галия Камаева.
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