В юбилейный год Башдрамтеатр покажет московским зрителям спектакли «Кара юрга» и «Царь Эдип»

В декабре Башкирский государственный академический театр драмы имени Мажита Гафури отметит знаменательную дату - 95 лет со дня своего образования. По этому поводу в пятницу, 24 января, в театре состоялась встреча руководства, артистов с журналистами республиканских СМИ.

История художественного заведения берет свое начало с 1919 года. В настоящее время он по праву считается хранителем и продолжателем традиций башкирского национального искусства. За свой неполный век на сцене театра было поставлено более 600 спектаклей по башкирской, русской и мировой драматургии. В разные годы на его подмостках творили талантливые художники, артисты, режиссеры, создавая неповторимую историю не только академического театра драмы, но и закрепляя основные вехи истории башкирского народа. Сохранение народной культуры, родного языка, традиций, менталитета - такой видят свою основную задачу артисты и руководство одного из главных театров республики.

Предстоящий юбилей Башкирского театра драмы совпадает с проходящим Годом культуры в республике.

- И это отрадно, - отмечает художественный руководитель театра Олег Ханов, - особенно радует поддержка руководства Башкортостана не только театру, но и искусству в целом. Это призыв напомнить о культуре, попытка её укрепить и поддержать. Ведь чем чище дух, тем чище общество, тем крепче государство.

Сегодня творческий коллектив башкирского театра драмы применяет новые формы работы, смело экспериментирует, использует нетрадиционные способы сценического воплощения. В его труппе служат 58 артистов - это и выпускники Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, Государственного института театрального искусства имени Луначарского, Высшего театрального училища имени Щепкина. Репертуар театра богат литературным наследием башкирских, русских, национальных и зарубежных авторов. Сейчас на его сцене играются 37 спектаклей совершенно разных жанров.

У артистов, режиссеров, художников театра - новые планы и творческие задумки. Свой юбилейный год театр открывает премьерой спектакля «Прости меня» по одноименной пьесе Игоря Германа. Как говорит актриса Милена Сираева-Ишаева, сыгравшая одну из главных ролей, спектакль рассказывает о семейных взаимоотношениях и об умении прощать как способе очищения собственной души. Премьерные показы мелодрамы «Прости меня» зрители смогут увидеть 22 и 28 февраля. Также в феврале театр представит юбилейный вечер народного артиста Башкортостана Раиса Загитова, проработавшего на его сцене 40 лет.