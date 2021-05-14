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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Мировые судьи Башкирии будут избираться на повторный срок без ограничения срока полномочий

ПОЛИТИКА

На пленарном заседании Госсобрания – Курултая РБ в конце мая депутаты рассмотрят проект закона «О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Башкортостан «О мировых судьях Республики Башкортостан».

«Законопроект содержит положение, согласно которому мировой судья при повторном назначении на должность сможет исполнять свои обязанности без ограничения срока полномочий, – прокомментировал Председатель Госсобрания – Курултая РБ Константин Толкачев. – Соответствующая норма была установлена на федеральном уровне в апреле текущего года. Предлагаемый документ транслирует ее в республиканское законодательство».

В первый раз мировой судья назначается на должность сроком на три года. В нашей республике в настоящее время по истечении трех лет он может быть назначен повторно на пять лет.

«Будет унифицирован правовой статус мировых и федеральных судей. В настоящее время среди судов общей юрисдикции только полномочия мирового судьи ограничены сроком, устанавливаемым на уровне каждого региона, – сказал Константин Толкачев. – С отменой процедуры переназначения на определенный срок будет укреплен конституционный принцип независимости мировых судей».

Соответствующий федеральный закон вступит в силу через девяносто дней после официального опубликования. Предполагается, что в этот же день вступит в силу и Закон Республики Башкортостан.

 

ИА «Башинформ»

Теги: мировой суд
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