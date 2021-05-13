Фото: БРО ВПП Единая Россия Руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин примет участие в праймериз Фото: БРО ВПП Единая Россия

Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин зарегистрирован участником предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатур на выборы в Госдуму. Регистрация состоялась 13 мая на заседании регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования.

Председатель оргкомитета, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», Константин Толкачев отметил, что Александр Сидякин по долгу службы глубоко погружен в решение насущных проблем региона. По его мнению, успешный опыт руководства администрацией Главы республики и понимание механизмов государственного управления делают Александра Сидякина достойным кандидатом от Башкортостана на место в федеральном парламенте.

Александр Сидякин, в свою очередь, отметил, что предварительное голосование – это та процедура, которую может позволить себе только зрелая политическая партия. «То большое количество кандидатов, которые зарегистрированы на предварительное голосование и в рамках страны, и у нас в республике, яркое тому подтверждение. В отличии от других партий, которые формируют списки по непонятному принципу, у «Единой России» все предельно прозрачно. Думаю, у нас получится достойный список кандидатов и «команда Хабирова» будет представлена разными людьми. Ждем в числе кандидатов новые лица, так называемых «башкир с папочками». Они должны будут уметь лоббировать интересы людей и республики», — подчеркнул Александр Сидякин.

Прием документов для участия в предварительном голосовании завершается 14 мая. На сегодня в Башкортостане зарегистрированы 155 кандидатов. С 19 апреля на сайте предварительного голосования любой житель республики может зарегистрироваться для того, чтобы иметь возможность голосовать онлайн. Само предварительное голосование состоится в электронной форме с 24 по 30 мая с авторизацией пользователей через портал «Госуслуг». Для тех, кто хочет голосовать очно будут открыты участки 30 мая.

В то же время некоторые эксперты отмечают, что участие Александра Сидякина в праймериз «Единой России» не означает, что он войдет в партийный список, получит мандат и уедет в Москву. Участие в предварительном голосовании высокопоставленных чиновников – обычная практика, истинные цели пока неизвестны. Возможно, ближайший соратник Радия Хабирова, отвечающий за проведение выборов, подписался, чтобы лучше погрузиться в предвыборную тематику, понимать, что происходит внутри партии и лучше контролировать предвыборные процессы. Это обычная организационно-штабная работа. Второй вариант, Сидякин вновь прокачивает политические мускулы для дальнейшей работы в публичной плоскости. Талантливому менеджеру периодически прочат высокие посты в разных регионах. Третий – все это для привлечения внимание к процессу выборов, часть информационно-сопроводительной кампании.