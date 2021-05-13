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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров поздравил мусульман Башкортостана с праздником Ураза-байрам

ПОЛИТИКА
Фото: glavarb.ru

Радий Хабиров поздравил мусульман Башкортостана с праздником Ураза-байрам Фото: glavarb.ru

Глава Башкортостана поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Этот праздник уходит своими корнями в глубь веков, напоминая нам через священную книгу и заветы предков о незыблемых традициях и ценностях человечества – миролюбии, гуманизме и сострадании ближнему, говорится в поздравлении. Его принято отмечать не только молитвенным обращением к Всевышнему, но и добрыми поступками, заботой о старшем поколении и нуждающихся.

Мусульманская умма Башкортостана активно участвует в общественной жизни республики, вносит значимый вклад в укрепление межнационального согласия, семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.

Более года население планеты борется с новым коронавирусом. Благодаря ответственному подходу жителей к соблюдению профилактических мер и вакцинации вирус начал отступать. Верующие вновь посещают храмы, обращаются к Всевышнему с коллективной молитвой. Уверен, что наше единение поможет нам победить эпидемию.

Пусть Ураза-байрам вознаградит всех нас душевным спокойствием и уверенностью в собственных силах, придаст новой энергии для созидательного труда.

В этот праздничный день от души желаю, чтобы в каждый дом и каждую семью вошли тепло и радость, согласие и добро, мир и благополучие!

 

ИА «Башинформ»

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