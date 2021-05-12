Руководитель администрации Главы Башкирии почтил память погибших в Казани

Фото: пресс-служба Главы РБ и Валерий Шахов



















Фото: пресс-служба Главы РБ и Валерий Шахов

Уфимцы продолжают нести цветы и игрушки к временному мемориалу, который накануне был организован возле представительства Татарстана в Республике Башкортостан. Сегодня, 12 мая, память погибших во время стрельбы в казанской школе почтил руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин.

Накануне, 11 мая, Глава республики Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани и родственников погибших.

«Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким!» — говорится в телеграмме.

Радий Хабиров предложил пострадавшим любую помощь, которую сможет оказать республика, сообщили в пресс-службе Главы Башкортостана.

12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Вместе с Казанью скорбит вся Россия. Стихийные мемориалы организованы по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Симферополе, Сочи, Оренбурге, Краснодаре и других городах.

Свои особые соболезнования выразили жители Керчи, где в 2018 году произошла похожая трагедия — стрелок ворвался в здание колледжа и открыл беспорядочную стрельбу, погиб 21 человек. Представители администрации города оборудовали мемориал на площади Ленина, где к вечеру 11 мая собрались керчане, чтобы поддержать Казань в трудный момент и возложить свечи, цветы и игрушки.

Пользователи социальных сетей скорбят вместе с родными и близкими погибших, выкладывая слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой.

Утром 11 мая 19-летний подросток открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175 на улице Файзи. В результате трагедии погибли девять человек, большинство из них — дети. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице. Преступник задержан.

Неравнодушные горожане выражают соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Люди несут цветы и игрушки к представительству Татарстана на улице Карла Маркса, 3.