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В мэрии Уфы рассказали о ходе реконструкции развязки на Заки Валиди

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В мэрии Уфы рассказали о ходе реконструкции развязки на Заки Валиди Фото: Валерий Шахов

12 мая на очередном оперативном совещании в уфимской мэрии рассказали о ходе реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. По словам и.о. начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы Константина Паппе, подрядные организации работают на объекте в две смены, на данный момент задействовано более 80 человек с привлечением 18 единиц строительной техники.

«С 18 по 23 апреля произведен монтаж четырнадцати балок пролетного строения между опорами 2 и 3. С 29 по 30 апреля произведен монтаж пяти балок между опорами 1 и 3. Сегодня ночью также смонтировано еще три балки пролетного строения, в связи с чем было перекрыто движение по проспекту Салавата Юлаева с 00.00 часов до 5.00. Монтаж проведен в штатном режиме. Таким образом, установлено 22 балки из 28», – пояснил Константин Паппе.
Он отметил, что реконструкция транспортной развязки необходима, в том числе, для увязки транспортных потоков моста-вставки через реку Белую. На сегодняшний день общая длина надвижки металлоконструкции мостового перехода составляет 433 м, что соответствует 63% от общей его протяженности.

 

ИА «Башинформ»

Теги: развязка Заки Валиди
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