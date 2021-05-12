Фото: ИА «Башинформ» Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут в 22 мечетях Уфы Фото: ИА «Башинформ»

Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам пройдут 13 мая в 22 мечетях Уфы. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Уфы Артур Гафаров.

В текущем году праздник Ураза-байрам отмечается 13 мая, если же точнее — начинается он на закате в ночь на 13 мая, в первый день новолуния. В этот день правоверные мусульмане отмечают завершение самого длинного и сложного поста в месяц Рамадан.

Традиционно, в городе придается особая значимость проведению данного праздника, проводится ряд мероприятий, отдельное внимание уделяется мерам безопасности.

Так, безопасность и охрана общественного порядка будет обеспечиваться силами полиции, Центра общественной безопасности. Сотрудники отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе будут задействованы в организации дорожного движения возле мечетей.

В части медицинского обслуживания будет организовано резервирование мобильной бригады врачей скорой медицинской помощи.

На телеканалах «БСТ», «Россия 1» пройдут прямые трансляции праздничной проповеди Верховного муфтия, Председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата Таджуддина.

В мэрии добавили, что в связи с эпидемиологической ситуацией каждая религиозная организация должна обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований — проводить термометрию, следить за ношением масок и соблюдением социальной дистанции.

«Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, призываем горожан соблюдать меры предосторожности, социальную дистанцию и по возможности провести этот праздник дома, в кругу семьи», — обратились власти города к уфимцам.