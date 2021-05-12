Фото: Олег Яровиков Мэр Уфы поручил проверить тревожные кнопки, рамки и ЧОПы в городских школах Фото: Олег Яровиков

В администрации Уфы 12 мая утреннее оперативное совещание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в казанской школе №175. После чего мэр города Сергей Греков дал несколько поручений.

«Необходимо проинспектировать все уфимские школы. Это уже вчера начали делать, сегодня нужно продолжить. Необходимо особое внимание уделить безопасности – это и тревожные кнопки, пропускной режим, рамки, особо проверить ЧОПы, работающие в школах. Центру общественной безопасности необходимо выделить людей именно на это время, чтобы усилить пропускной режим», — сказал он.

Как сообщало агентство «Башинформ», в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружьем, устроил стрельбу в гимназии. Погибло, по последним данным, 9 человек. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.

Жители Уфы не остались в стороне от трагедии: неравнодушные горожане выражают соболезнование семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Люди несут цветы и игрушки к представительству Татарстана на улице Карла Маркса, 3.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани и родственников погибших.

Сегодня в Татарстане день траура.