Уфимцы несут цветы к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в школе

Фото: Валерий Шахов















Фото: Валерий Шахов

Жители Уфы не остались в стороне от трагедии, которая произошла сегодня, 11 мая, в Казани, где бывший ученик одной из местных школ проник в учреждение и расстрелял учащихся и учителей из ружья.

Неравнодушные горожане выражают соболезнование семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Люди несут цветы и игрушки к представительству Татарстана на улице Карла Маркса 3.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани и родственников погибших.

«Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким!», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Радий Хабиров предложил пострадавшим любую помощь, которую сможет оказать республика сообщили в пресс-службе Главы региона.

Сегодня в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружье устроил стрельбу в одной из школ. Погибло по последним данным 9 человек. Был введен режим контртеррористической операции. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.