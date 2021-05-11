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11 мая Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Уфимцы несут цветы к представительству Татарстана в память о жертвах стрельбы в школе

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

Жители Уфы не остались в стороне от трагедии, которая произошла сегодня, 11 мая, в Казани, где бывший ученик одной из местных школ проник в учреждение и расстрелял учащихся и учителей из ружья.

Неравнодушные горожане выражают соболезнование семьям погибших при стрельбе в казанской школе. Люди несут цветы и игрушки к представительству Татарстана на улице Карла Маркса 3.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров направил телеграмму со словами соболезнования в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, жителей Казани и родственников погибших.

«Скорбим вместе с братским Татарстаном. Ужасная трагедия... Готовы оказать любую необходимую помощь. Соболезнуем родным и близким!», — говорится в телеграмме.

Кроме того, Радий Хабиров предложил пострадавшим любую помощь, которую сможет оказать республика сообщили в пресс-службе Главы региона.

Сегодня в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружье устроил стрельбу в одной из школ. Погибло по последним данным 9 человек. Был введен режим контртеррористической операции. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.

 

ИА «Башинформ»

Теги: стрельба в школе в Казани
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