19-летнему казанскому стрелку может грозить пожизненное заключение. Ранее сообщалось, что по факту вооруженного нападения в школу, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ. Позже председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Согласно Уголовному кодексу РФ часть 2 статьи 105 предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненное заключение, а также смертную казнь. Но в России на нее введен мораторий.

Напомним, сегодня в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев, вооружившись ружьем, устроил стрельбу в одной из школ. Погибло по последним данным 9 человек. Был введен режим контртеррористической операции. 21 человек находится в больнице в тяжелом и среднем состоянии. Это ученики от 7 до 15 лет, а также педагоги.